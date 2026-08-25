Biletul zilei la pariuri, miercuri, 26 august 2026. Câștig de peste 500 de lei cu play-off-ul Champions League

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Play-off-ul UEFA Champions League programează miercuri, 26 august 2026, patru dueluri extrem de interesante, iar noi am pregătit un nou bilet al zilei cu o cotă totală atractivă. Am ales câte un pronostic pentru fiecare partidă în parte și, cu o miză de 100 de lei, câștigul potențial depășește 500 de lei.

Răzvan Marin îi poate răzbuna pe olteni

În tur, Levski Sofia și AEK Atena au remizat scor 0-0 în Bulgaria, într-un meci în care formația greacă a avut ocaziile mai importante și a lovit inclusiv bara prin Luka Jovic. Returul se dispută pe terenul campioanei Greciei, iar diferența de valoare dintre loturi ar trebui să se vadă mult mai clar la Atena. AEK-ul lui Răzvan Marin este obligată să forțeze calificarea și are argumentele necesare pentru a controla partida. Alegem varianta „avantaj 2 goluri AEK”, ceea ce înseamnă că echipa gazdă trebuie să câștige meciul sau să conducă în orice moment al partidei la o diferență de minimum două goluri. Cota este 1,51 la Winboss.

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Viking – Dinamo Zagreb, decisiv după surpriza din tur

Prima manșă a oferit spectacol total. Dinamo Zagreb a condus cu 2-0 după doar zece minute (scor care de multe ori înseamnă și „verde” la pariuri). Însă Viking a revenit până la pauză și a obținut un rezultat excelent, 2-2, înaintea returului din Norvegia. Datele confruntării sugerează încă un duel deschis. Viking a demonstrat că poate marca împotriva croaților, în timp ce Dinamo dispune de suficientă calitate ofensivă pentru a găsi drumul spre poartă chiar și în deplasare. Mai ales că are, conform site-urilor de specialitate, lotul mai valoros. Pronosticul ales este „ambele echipe marchează”, la cota 1,51 oferită de Winboss.

Lyon – Fenerbahce, cel mai tare meci de pe biletul zilei din 26 august

. Echipa franceză a obținut un rezultat foarte bun în turul disputat la Istanbul, scor 1-1. A deschis scorul prin Lois Openda, iar Fenerbahce a egalat imediat după pauză prin Mason Greenwood. Formația lui Paulo Fonseca are acum avantajul terenului propriu și pornește favorită la calificare. Lyon a arătat maturitate în manșa tur și a gestionat bine presiunea unei deplasări extrem de dificile. În aceste condiții, mergem pe selecția „Lyon se califică”, la cotă 1,51 la Winboss.

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Celje – Slovan Bratislava, care pe care

Și acest duel este complet deschis după remiza din Slovacia, scor 1-1. Slovan Bratislava a deschis scorul prin Roman Cerepkai, însă Celje a egalat înainte de pauză prin Milot Avdyli. Gazdele de săptămâna trecută au dominat jocul și au avut marile ocazii ale jocului. Însă n-a fost suficient pentru a obține victoria. Acum, la retur, Slovan are nevoie să înscrie dacă vrea să evite prelungirile. Și are valoarea necesară să facă acest lucru, iar „Slovan Bratislava marchează” are la cotă 1,38 la Winboss.

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Biletul zilei de miercuri, 26 august, are un câștig potențial de peste 500 de lei

Biletul zilei pentru miercuri, 26 august 2026 este alcătuit din următoarele selecții:

AEK Atena – Levski Sofia: „avantaj 2 goluri AEK” – cota 1,51

Viking – Dinamo Zagreb: „ambele marchează” – cota 1,51

Lyon – Fenerbahce: „Lyon se califică” – cota 1,51

Celje – Slovan Bratislava: „oaspeții marchează” – cota 1,38

Cota totală a biletului este de 4,75 și, cu un bonus de 6% pe Winboss, poate aduce un câștig de 500 de lei la o miză de 100. Dar, ATENȚIE, pariază responsabil! Acest articol are scop informativ și nu garantează obținerea unor câștiguri.