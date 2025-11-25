Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 26 noiembrie 2025. Câștig de 381 lei cu Liga Campionilor

Biletul zilei la pariuri de miercuri, 26 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 381 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din „faza ligii” UEFA Champions League
FANATIK
25.11.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri miercuri 26 noiembrie 2025 Castig de 381 lei cu Liga Campionilor
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 26 noiembrie. Câștig important cu Betano. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Astăzi ne concentrăm atenția pe două întâlniri din etapa a 5-a din faza ligii a UEFA Champions League, în care sunt programate meciuri ce pot reprezenta ușor finala competiției. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,81 la Betano și așteptăm un profit generos cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 26 noiembrie 2025.

Cotă de 2.22 la PSG – Tottenham, pentru biletul zilei la pariuri, miercuri, 26 noiembrie 2025

PSG, deținătoarea trofeului și cea care a pregătit o sumă record pentru „perla” Barcelonei, dă piept miercuri seară pe teren propriu cu Tottenham, finalista din 2019. Meciul este unul extrem de interesant, între două nume importante ale fotbalului european în prezent.

Ținând cont de pofta mare de joc a ambelor echipe, dar și de loturile bogate în fotbaliști talentați, propunem ca alegere varianta „total goluri: peste 3.5”, care are o cotă de 2.22 la Betano.

Cotă de 1.72 la Liverpool – PSV, pentru biletul zilei la pariuri, miercuri, 26 noiembrie 2025

O altă întâlnire extrem de interesantă, dar și imprevizibilă, este cea de pe Anfield dintre Liverpool, cea pe care Mihai Stoica a comparat-o cu FCSB, și PSV, echipa românului Dennis Man.

Deși englezii arată de nerecunoscut în campionat, în Champions League au acumulat 9 puncte în primele 4 etape. Vom miza la acest meci pe varianta „rezultat prima repriză: Liverpool”, așteptându-ne ca trupa lui Arne Slot să conducă la pauză. Cota oferită de Betano este de 1.72.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la Betano o cotă de 2.22 pentru pronosticul „total goluri: peste 3.5” la PSG – Tottenham și o cotă de 1.72  pentru „rezultat prima repriză: Liverpool” la Liverpool – PSV, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,81. Numai bună pentru un câștig de 381 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

