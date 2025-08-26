Biletul zilei

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 27 august 2025. Câștig de 400 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de miercuri, 27 august 2025, poate aduce un câștig de 402 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din UEFA Champions League.
Mihai Dragomir
26.08.2025 | 22:30
Astăzi pariem pe două întâlniri din returul play-off-ului UEFA Champions League, care vor decide echipele ce vor participa în faza grupei unice. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.22 la Superbet și așteptăm un profit fantastic cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 27 august 2025.

Cotă de 2.32 la Qarabag – Ferencvaros

Qarabag a avut un parcurs foarte bun în preliminariile UEFA Champions League. După ce au umilit-o pe Shkendija în turul 3, „coșmarul” lui FCSB, azerii s-au impus și în deplasarea cu Ferencvaros din play-off (scor 3-1). Trupa pregătită de Qurban Qurbanov a pierdut în primul meci din campionat (0-1 cu Sumgayit), însă se va concentra din plin pe returul contra maghiarilor.

De partea cealaltă, Ferencvaros se află pe locul 4 în Ungaria, iar eșecul suferit cu Qarabag în turul play-off-ului Champions League a pus pe jar presa maghiară. Ținând cont că returul se va disputa pe terenul azerilor, vom alege varianta „1”, care la Superbet are o cotă de 2.32.

Cotă de 1.82 la Benfica – Fenerbahce

Benfica ocupă locul 6 în Portugalia, iar în preliminariile UEFA Champions League a reușit să elimine francezii de la Nice cu 4-0 la general în turul 3. Lusitanii au marcat în fiecare meci oficial disputat până acum, cu excepția turului cu Fenerbahce (scor 0-0).

Turcii au un apetit ofensiv la fel de ridicat. Echipa lui Jose Mourinho, cel care a încins spiritele înaintea duelului cu Benfica, ocupă doar locul 7 în campionat, după 2 etape, iar în turul 3 preliminar au eliminat Feyenoord cu 6-3 la general. Ținând cont de pofta de goluri a ambelor formații, dar și de amicalul direct din această vară ce a însumat 5 goluri (3-2 pentru Benfica), vom miza pe varianta „ambele echipe marchează:GG”, care la Superbet are o cotă de 1.82.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 402 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2.32 pentru pronosticul ”1” în meciul Qarabag – Ferencvaros și o cotă de 1.82 pentru ”ambele echipe marchează:GG” la Benfica – Fenerbahce, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.22. Numai bună pentru un câștig de 402 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
