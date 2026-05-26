Biletul zilei la pariuri, miercuri, 27 mai 2026. Câștig de 609 de lei cu fotbal

Biletul zilei de miercuri, 27 mai 2026, poate aduce un câștig de 609 de lei cu ajutorul finalei Conference League și al unui meci din playoff-ul Serie C.
26.05.2026 | 22:30
Biletul zilei de miercuri, 27 mai, poate aduce un câștig important cu ajutorul a două meciuri de fotbal.
Ziua de miercuri vine cu două meciuri de fotbal pe care nu ai voie să le ratezi, nici ca spectator, nici ca parior. Pe masa de pariuri avem finala UEFA Conference League de la Leipzig și returul finalei de play-off din Serie C. Construim un bilet cu cotă totală de 6.09 la Don.ro, cu o miză de 100 de lei.

Cotă de 2.10 de la Brescia – Salernitana pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 27 mai

Prima selecție vine din Italia, unde Brescia și Salernitana se bat pentru promovarea în Serie B, de la ora 21:00. Miza este una importantă, ambele formații dorind să reajungă în al doilea eșalon fotbalistic din Italia. După problemele din ultimii ani, Brescia dă semne de revenire, pe când oaspeții nu au nimic de pierdut.

Meciul în tur s-a terminat la egalitate, scor 1-1, iar acum ne așteptăm ca ambele tabere să mizeze pe atac și să înscrie cât mai multe goluri. Fotbalul italian a adus întotdeauna rezultate surprinzătoare, astfel că selecția noastră este „Peste 2,5 goluri marcate în meci”, care la Don.ro are o cotă de 2.10.

Cotă de 2.90 la Crystal Palace – Rayo Vallecano

A doua selecție vine de la Leipzig, acolo unde Crystal Palace și Rayo Vallecano se vor duela în finala UEFA Conference League. Actul final al competiției va începe de la ora 22:00, iar în formația iberică se va afla și un român: Andrei Rațiu. Meciul se anunță a fi unul spectaculos, ambele cluburi dorind să cucerească în premieră un trofeu european.

Cum stadionul este unul neutru, echipele ajunse în finală ajung cu șanse egale, însă marea favorită este Crystal Palace. În ciuda acestui aspect, Rayo Vallecano a obținut rezultate mari până în drumul spre finală, astfel că am ales să mizăm pe „Pauză sau Final: Rayo Vallecano”, care la Don.ro are o cotă de 2.90.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2.10 pentru „Peste 2,5 goluri” în finala play-off-ului din Serie C dintre Brescia și Salernitana și o cotă de 2.90 pentru „Pauză sau Final: Rayo Vallecano” la Crystal Palace – Rayo Vallecano din finala UEFA Conference League, care, combinate pe un singur bilet, ne oferă o cotă totală de 6.09.

