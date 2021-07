Biletul zilei la pariuri, miercuri, 28 iulie 2021. Câștig de peste 350 de lei de la Get’s Bet

Biletul zilei la pariuri de miercuri, 28 iulie 2021, îl dedicăm meciurilor din Liga Campionilor. Vizăm două jocuri din manșa a doua a turului 2 preliminar. Primul dintre acestea, cumva firesc, cel dintre CFR Cluj și Lincoln Red Imps, al doilea cel dintre Young Boys berna și Slovan Bratislava, pentru că una dintre aceste echipe ar putea fi adversara CFR-ului în turul 3 preliminar. Și câștigul, de 356 lei mulțumită unei cote totale de 3,56, oferită de pentru cele două pronosticuri alese de noi este unul la fel de atractiv precum meciurile pe care vom miza.

ADVERTISEMENT

Primul meci la care ne-am oprit este cel de pe Arena Dr Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, de la ora 20:30. Aparent un meci facil pentru vișinii, iar noi vom paria în consecință. Victoria din prima manșă a deschis practic porțile campioanei României spre următorul tur și ne așteptăm la o descătușare a trupei lui Marius Șumudică.

A doua propunere se dispută de la ora 21:15, în Elveția, la Berna. Una dintre cele două oponente, Young Boys sau Slovan Bratislava ar trebui să fie adversara CFR-ului în următoarea rundă de calificare spre grupele Champions League.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj – Lincoln Red Imps ne aduce pe biletul zilei o cotă de 1,74

Întâlnirea dintre CFR Cluj și campioana Gibraltarului, Lincoln Red Imps, este o partidă care ar trebui să fie la îndemâna campioanei României. Diferența de valoare este evidentă în favoarea feroviarilor însă, nu trebuie să ignorăm anumite aspecte care ne indică o oarecare fragilitate în jocul vișiniilor. Practic, cu o singură excepție, finala Supercupei României, feroviarii au încasat gol în fiecare partidă oficială din acest sezon.

Trupa lui Marius Șumudică este favorită clară, dar asta nu înseamnă că oaspeții nu se pot bucura de un gol. Au arătat că au această abilitate și în manșa tur când au intrat la cabine în avantaj. Mult mai ofensivă, față de anii trecuți, campioana României păcătuiește încă în defensivă, semn că acolo staff-ul tehnic mai are mult de lucrat. Acesta este și motivul pentru care vă propunem un pont din care nu lipsește neapărat o reușită a oaspeților.

ADVERTISEMENT

Lincoln Red Imps a înscris nu mai puțin de 8 goluri în actuala ediție a Ligii Campionilor ceea ce vă poate determina să pariați pe o reușită a acestora. Noi vom paria, totuși, pe ceea ce ar trebui să se întâmple de fapt pe teren, pe o varianta „CFR marchează în ambele reprize”, care are o cotă de 1,74 la

Young Boys Berna – Slovan Bratislava ne aduce o cotă de 2,05 la biletul zilei

Revenind la duelul de la ora 21:15, dintre Young Boys Berna și Slovan Bratislava, putem încerca o mulțime de pariuri, pentru că întâlnirea este mai mult decât ofertantă. Vom merge pe ideea că meciul tur, încheiat la egalitate 0-0, a fost totuși un accident.

ADVERTISEMENT

Diferența de valoare dintre cele două combatante înclină balanța în favoarea gazdelor, o echipă ofensivă, care ajunge extrem de ușor în careul advers. Am fi tentați să pariem pe o avalanșă de goluri, pentru că se joacă în Elveția, dar vom miza pe un pariu seif, în concordanță cu tendințele actuale din fotbalul mondial și european.

Vom merge, evident, pe mâna gazdelor, însă fără să exagerăm. În plus opțiunea aleasă de noi este și mult mai ofertantă decât o variantă să o numim ”evidentă”. Bine, vom miza pe o victorie a gazdelor, dar nu neapărat și pe foarte multe goluri. Mergem cu încredere, pe ”1X și sub 2,5 goluri”, pont ce are o cotă de 2,05 la .

ADVERTISEMENT

356 de lei câștigați cu biletul zilei din 28 iulie

În concluzie, cele două dueluri alese de noi pentru ziua de miercuri, 28 iulie, CFR Cluj – Lincoln Red Imps, respectiv Young Boys Berna – Slovan Bratislava, ne aduc o cotă totală de 3,56 la , iar noi vom miza pe aceste partide. În primul caz, evoluția gazdelor ar trebui să ne ofere cel puțin câte un gol în fiecare repriză, în cel de al doilea caz, golurile puține, ne vor rotunji venitul.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.