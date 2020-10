Biletul zilei la pariuri, miercuri 28 octombrie 2020. Champions League ne aduce un câștig de peste 330 de lei

Biletul zilei la pariuri, miercuri 28 octombrie 2020. Astăzi au loc ultimele meciuri din etapa a doua a Champions League, iar noi am ales pentru biletul zilei la pariuri două partide mai mult decât interesante. Am obținut de la Get’s Bet o cotă totală de 3,32 și dacă vom miza 100 de lei pe acest bilet am putea înregistra la sfârșitul zilei un câștig de peste 330 de lei.

Prima partidă selectată pentru biletul zilei la pariuri este din Grupa G, se joacă de la ora 22:00, și este de fapt cel mai așteptat joc al acestei etape. Campioana Italiei, Juventus Torino, primește vizita Barcelonei și fanii speră la un nou duel de vis între Ronaldo și Messi.

Ccel de-al doilea meci pentru biletul zilei la pariuri vinde din Grupa H a Champions League. De la ora 22:00, Manchester United va evolua pe Old Trafford împotriva nemților de la RB Leipzig, formația revelație a sezonului pecedent.

Cotă de 1,44 pentru biletul zilei la pariuri de la Juventus – Barcelona

Cei doi coloși au parte de o grupă destul de lejeră în Champions League, alături de Dinamo Kiev și Ferencvaros, iar acest lucru s-a văzut încă din prima etapă atunci când au obținut victorii scontate. Bătălia lor se rezumă practic la cine va încheia grupa pe prima poziție și cine va fi pe locul secund.

Însă, ambele formații au mari probleme în campionat. ”Bătrâna Doamnă” este pe un dezamăgitor loc 5 în Serie A, iar absența lui Cristiano Ronaldo, infectat cu coronavirus i-a dat și mai multe bătăi de cap tânărului antrenor Andrea Pirlo. Însă, torinezii speră ca ultimul test făcut de superstarul portughez să iasă negativ și atunci să avem un nou duel de vis între el și marele rival Leo Messi.

Catalanii trec printr-o perioadă deloc fastă după eșecul din El Casico, 1-3 chiar pe Camp Nou cu Real Madrid. În plus, președintele Josep Maria Bartomeu este tot mai contestat și în ciuda faptului că lumea îi cere demisia el nu se lasă plecat și agită și mai mult apele la Barcelona. În ciuda cestor probleme, alegem să mergem pe mâna trupei lui Ronald Koeman și mizăm pe varianta ”x2” care ne oferă o cotă de 1,44 la Get’s Bet.

Victoria ”diavolilor” aduce o cotă de 2,30 la biletul zilei

Manchester United a început în forță actuala ediție a Champions League, cu un succes puțin scontat pe terenul finalistei din sezonul trecut Paris Saint-Germain, iar trupa lui Ole Gunnar Solskjaer vrea să-și consolideze poziția în Grupa H cu o nou victorie pe teren propriu cu RB Leipzig.

De partea cealaltă, RB Leipzig traversează o perioadă extrem de fastă. Au învins Istanbul Bașakșehir în runda inaugurală din Champions League, iar în Bundesliga sunt lideri cu un punct avans față de marile forțe Bayern Munchen și Borussia Dortmund.

Cele două echipe se vor înfrunta pentru prima dată în istoria lor și în ciuda unui parcurs foarte bun al trupei lui Julian Nagelsmann, United are totuși de partea sa experiența mult mai mare. În acest condiții vă propunem varianta ”1 solist”, care are la Get’s Bet o cotă de 2,30.

Cotă totală de 3,32 pentru un posibil câștig de peste 330 lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la Get’s Bet o cotă de 1,44 pentru pronosticul ”x2” la Juventus – Barcelona și o cotă de 2,30 pentru pronosticul ”1 solist” la Manchester United – RB Leipzig, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,32. Numai bună pentru un câștig de peste 330 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.