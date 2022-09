Biletul zilei la pariuri, miercuri, 28 septembrie 2022. Mizăm pe jocuri din Cupa României și din Finlanda pentru un câștig de peste 350 de lei

Prima fază a Ligii Națiunilor s-a încheiat așa că revenim la meciurile din competițiile organizate în campionatele și cupele din țările de pe ”Bătrânul continent”. Sub efectul spectacolelor sportive pe care le-am urmărit în întrecerea rezervată echipelor naționale vom miza în continuare pe ceea ce am vrea să vedem, ceea ce dă sarea și piperul ”Sportului Rege”, adică goluri. Pentru ziua de miercuri, 28 septembrie 2022, am ales două partide care ar trebui să ne satisfacă din acest punct de vedere. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 3,54 la .

Meciurile play-off-ul Cupei României și din play-out-ul Finlandei ne pot aduce un câștig de 354 de lei cu biletul zilei la pariuri

Deschidem biletul zilei de miercuri, 28 septembrie 2022, cu o înfruntare din nordul înghețat al Europei, din campionatul Finlandei, țară care încă ne bântuie după ce a reușit să se claseze peste naționala României în Liga Națiunilor, ceea ce a dus, automat, la în cel de al treilea eșalon al competiției. Poate părea surprinzător, dar nu e deloc, faptul că în Finlanda, la doar două zile după încheierea Ligii Națiunilor se joacă în prima ligă. Veți vedea și de ce.

ADVERTISEMENT

Pentru a doua propunere vom merge în Giulești pentru a o urmări pe Rapid în calitate de echipă oaspete pe propriul stadion. Se va întâmpla acest lucru în disputa cu CS Afumați din play-off-ul Cupei României. Micuța grupare ilfoveană a acceptat să joace pe noul stadion Rapid, contra echipei lui Adrian Mutu, conștientă că pornește cu șansa a doua, dar măcar va avea parte de spectacol în tribune.

Cotă de 1,72 pe biletul zilei în disputa Mariehamn – Oulu

Prima propunere de pe biletul zilei de miercuri, 28 septembrie 2022, este așa cum spuneam ceva mai devreme un duel din Finlanda. Mariehamn și Oulu se întâlnesc în etapa a doua din faza play-out a campionatului care nu ține cont de faptul că echipa națională abia și-a încheiat campania în Liga Națiunilor. Nu e mai puțin adevărat că nici nu putem vorbi despre vreun jucător care să își fi reprezentat țara, din loturile celor două echipe.

ADVERTISEMENT

Sigur că rămâne uimirea faptului că sunt programate meciuri în campionat la atât de scurt timp după evoluțiile echipei naționale, însă atunci când e vorba de fotbalul nordic chiar nu ar trebui să ne mire nimic. Acolo și fotbalul se joace și se trăiește altfel. Așadar ne îndreptăm atenția către partida aleasă, de la care așteptăm să ne rotunjească pe biletul zilei.

Nu vorbim de două echipe din prim-planul Finlandei, chiar dacă gazdele de la Mariehamn au tot încercat în ultimii ani să arate ca o formație solidă care își propune performanțe, deocamdată doar în întrecerile interne. Mariehamn a câștigat titlul de campioană și Cupa în urmă cu șase, respectiv șapte ani, însă a fost doar un foc de paie, sau poate doar o generație excepțională pentru acest club.

ADVERTISEMENT

Oulu este, pe de altă parte, unul dintre cluburile tradiționale ale Finlandei, dar unul care nu se poate lăuda cu vreo reușită majoră. Asta nu înseamnă că nu respectă ”la literă” regula fotbalului libertin, fără complicații, fără prea multe așteptări, în afară de goluri. Așa se joacă în nord. Tocmai de aceea și noi vom miza pe goluri și vom paria: ”ambele echipe marchează și peste 2,5 goluri în meci”, care are la o cotă de 1,72.

Afumați – Rapid ne aduce o cotă de 2,06 la biletul zilei

Pentru a doua propunere mergem pe stadionul din Giulești pentru întâlnirea dintre CS Afumați și Rapid din play-off-ul Cupei României. Departe de a fi ”meciul zilei”, acest duel are farmecul lui fie și doar pentru că se joacă pe arena unde fotbalul este iubit la cote înalte. Deși trupa lui Adi Mutu va fi echipă oaspete pe propriul stadion, galeria vișinie va fi la datorie și măcar din acest punct de vedere știm sigur că va fi spectacol.

ADVERTISEMENT

Sigur că noi am vrea să vedem același lucru și pe dreptunghiul verde, ne vine destul de greu să mai acordăm prea mult credit echipei feroviare. Cu Mutu antrenor, Rapidul a devenit doar o echipă de rezultat și aproape că nu mai are nimic în comun cu formația care juca fotbal spectacol, indiferent de numele adversarului. Azi o bară nu mai este la fel de apreciată ca un urmă cu două, trei, sau patru decenii. Doar rezultatul contează, pentru că nu-i așa, un centenar e obligatoriu .

ADVERTISEMENT

Așadar, deși am fi tentați să mizăm pe un scor fluviu, în favoarea giuleștenilor, vom merge la siguranță și vă propunem un pont în ton cu realitatea pe care trebuie să o accepte și suporterii Rapidului. Goluri se vor marca, asta e o certitudine, dar să nu visăm la un scor fluviu. Pariem așadar, italienește, pe: ”2 și sub 3,5 goluri”, pont care are o cotă de 2,06 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 354 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri, 28 septembrie 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 1,72 pentru pronosticul ”ambele echipe marchează și peste 2,5 goluri” în duelul dintre Mariehamn și Oulu și o cotă de 2,06 pentru ”2 și sub 3,5 goluri”, în disputa dintre CS Afumați – Rapid, care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 354 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.