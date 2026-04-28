Biletul zilei la pariuri, miercuri, 29 aprilie 2026. Câștig de 495 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de miercuri, 29 aprilie 2026, poate aduce un câștig de 495 de lei cu ajutorul a două meciuri interesante din Champions League și Saudi Pro League
28.04.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri miercuri 29 aprilie 2026 Castig de 495 de lei cu fotbal
Biletul zilei de miercuri are în componență un pariu pe duelul dintre Atletico Madrid și Arsenal. Foto: Hepta.ro
Marți și miercuri sunt zilele de Champions League. După spectacolul din PSG – Bayern Munchen, urmează Atletico – Arsenal! Oferta nu este foarte stufoasă, însă meciurile din Arabia Saudită nu țin cont de cea mai prestigioasă competiție intercluburi din lume. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.95 la DON.ro și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 29 aprilie 2026.

Cotă de 2.75 de la Atletico Madrid – Arsenal pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 29 aprilie 2026

Deși lumea se așteaptă ca partida dintre Atletico Madrid și Arsenal să fie una închisă, fiind două formații ce mizează de cele mai multe ori pe un joc bun defensiv combinat cu foarte multe pase, lucrurile ar putea sta altfel. Formația antrenată de „Cholo” Simeone nu a mai fost aceeași din anii precedenți, iar forța ei ofensivă s-a văzut în mai multe partide din acest sezon.

Jucând acasă, cel mai probabil madrilenii vor încerca să fie incisivi și să verticalizeze mai mult jocul, iar un gol marcat devreme ar putea transforma un meci „plictisitor” într-un adevărat spectacol. Indiferent de felul în care se va disputa acest duel Simeone – Arteta, suntem de părere că Atleti se va impune la limită miercuri seară, iar calificarea se va juca pe Emirates Stadium, în Londra. Mizăm pe „1 solist” pentru o cotă de 2.75 oferită de DON.ro.

Cota de 1.80 de la Al-Nassr – Al-Ahli completează biletul zilei de miercuri

În această săptămână nu se va mai disputa etapă intermediară în niciun dintre campionatele importante ale Europei, însă avem totuși o ofertă bună din Arabia Saudită, acolo unde lupta la titlu este extrem de încinsă. Al-Nassr, liderul campionatului, mai are doar câteva meciuri pentru a câștiga titlul, însă programul este unul infernal.

„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei...
Digi24.ro
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre

În ultimele meciuri, formația lui Cristiano Ronaldo se va duela cu Al-Ahli, Al-Hilal și Al-Qadsiah, iar dacă va trece cu bine peste toate aceste partide va deveni campioană. CR7 ar câștiga primul titlu de când a venit în Arabia Saudită. Deși va fi un meci dificil, suntem de părere că Al-Nassr se va impune, iar cota pentru selecția „1 solist” este de 1.80.

Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote...
Digisport.ro
Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la DON.ro o cotă de 2.75 pentru pronosticul „1 solist” la Atletico Madrid – Arsenal și o cotă de 1.80 pentru „1 solist” în meciul Al-Nassr – Al-Ahli, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 4.95, numai bună pentru un câștig de 495 lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pontul zilei de luni, 27 aprilie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50...
Fanatik
Pontul zilei de luni, 27 aprilie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50 la Superbet pentru FC Argeș – Universitatea Craiova
Biletul zilei la pariuri, luni, 27 aprilie 2026. Câștig de 310 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, luni, 27 aprilie 2026. Câștig de 310 lei cu fotbal
Pontul zilei de duminică, 26 aprilie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 6.50...
Fanatik
Pontul zilei de duminică, 26 aprilie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 6.50 la Superbet pentru Dinamo – Rapid
