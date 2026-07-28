Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 29 iulie 2026. Câștig de 362 de lei pe două meciuri din Champions League

Biletul zilei la pariuri de miercuri, 29 iulie 2026, ne poate aduce un câștig de 362 de lei. Am ales să mizăm pe două meciuri din preliminariile UEFA Champions League.
FANATIK
28.07.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri miercuri 29 iulie 2026 Castig de 362 de lei pe doua meciuri din Champions League
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 29 iulie 2026, vine din Liga Campionilor. Sursa foto: hepta.ro
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Mijlocul de săptămână vine cu o ofertă extrem de bogată și de variată din fotbal. Cupele europene sunt în toi, iar casele de pariuri nu ratează ocazia de a veni cu cote tentante. În catalogul Betano am ales să mizăm pe două meciuri care ne aduc o cotă foarte bună. Cu 100 de lei mizați putem obține un câștig de peste 360 de lei.

Cotă de 1,91 pentru o victorie a Universității Craiova cu Levski

După ce a luat trei trofee pe plan intern, Universitatea Craiova caută gloria și în Europa. Elevii lui Filipe Coelho se află în fața unuia dintre cele mai importante meciuri ale începutului de sezon. Miercuri, 29 iulie, în Bănie, campioana primește vizita formației Levski Sofia în manșa retur a turului II preliminar din UEFA Champions League.

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După înfrângerea cu 0-1 din Bulgaria, oltenii nu au altă variantă decât victoria pe stadionul „Ion Oblemenco” pentru a rămâne în cursa pentru cea mai importantă competiție inter-cluburi din Europa. La acest meci vom miza pe forța românilor în meciurile de pe teren propriu. Aici s-a înclinat în sezonul trecut puternica Istanbul Bașakșehir (3-1). Oltenii au capacitatea să învingă și pe Levski. Bulgarii au arătat în meciul tur forță pe atac, dar și mari probleme în apărare. Pentru meciul din Cetatea Băniei am ales să mizăm pe „1 solist” pentru o cotă de 1,91 la Betano.

Mizăm pe goluri în Gornik – Fenerbahce pentru o cotă de 1,90

Al doilea meci de pe biletul zilei cu opțiuni din oferta Betano vine din Polonia. În aceeași fază preliminară a Ligii Campionilor, gazdele de la Gornik Zabrze vor revanșa cu puternica Fenerbahce. În tur, la Istanbul, turcii au dominat copios, au avut posesie de 80%, dar nu au marcat decât un gol.

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Pe teren propriu, vicecampioana din Ekstraklasa se descurcă foarte bine când vine vorba de faza ofensivă. Polonezii au marcat în 10 din ultimele 10 meciuri. Astfel, avem încredere că o vor face și în duelul cu Fener. Pronosticul de la acest meci: „ambele marchează – GG” înseamnă o cotă de 1,90 la Betano.

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Biletul zilei de miercuri are o cotă finală de 3,62

Avem, iată, la biletul zilei la pariuri de miercuri, 29 iulie 2026, doar două opțiuni care ne pot aduce un câștig foarte frumos. Universitatea Craiova are capacitatea nu doar să învingă, ci și să o elimine pe Levski Sofia. Nouă ne este suficient un un „1 solist”. Apoi, doar două goluri pe bilet la Gornik Zabrze vs Fenerbahce ne mai aduc o cotă similară. Cota finală pe cele două partide este de 3,62.

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Biletul zilei la pariuri, miercuri, 29 iulie 2026, vine din Liga Campionilor
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 29 iulie 2026, vine din Liga Campionilor

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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