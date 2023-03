Biletul zilei la pariuri, miercuri, 29 martie 2023. Câștig de peste 450 de lei cu meciuri de tenis

Astăzi pariem pe două întâlniri din sferturile de finală ale turneului de tenis feminin de la Miami, în care miza este una uriașă. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,62 la Betano şi aşteptăm un profit bun.

Deschidem biletul zilei de miercuri la pariuri cu meciul Ekaterina Alexandrova – Petra Kvitova. Cehoiaca este jucătoarea mai bine clasată și care este văzută cu prima șansă la accederea în careul de ași, însă rusoaica este pe val.

ADVERTISEMENT

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Sorana Cîrstea – Aryna Sabalenka. Sunt două dintre cele mai în formă jucătoare ale momentului, iar românca reușește rezultate fantastice pe tărâm american.

Cotă de 2,20 de la Alexandrova – Kvitova pentru biletul zilei

După eliminarea prematură în turul 2 la Indian Wells, Ekaterina Alexandrova și-a ridicat mult nivelul la Miami și a reușit să ajungă în sferturi. În faza precedentă .

ADVERTISEMENT

Petra Kvitova are de partea ei experiența bogată adunată de-alungul carierei și faptul că face un turneu excelent în care nu a pierdut set până acum. Însă, există și puncte slabe, mai ales că cehoiaca nu a avut niciodată rezultate de top la Miami.

Se anunță o bătălie de vis pentru un loc în semifinale, iar echilibrul este cuvântul de ordine pentru acest joc. În aceste condiții, am ales pronosticul ”Ekaterina Alexandrova câștigă setul 2”, pentru că și cota de 2,2o oferită de Betano este foarte tentantă.

ADVERTISEMENT

Game-urile de la Cîrstea – Sabalenka aduc o cotă de 2,10

Sorana Cîrstea se află la a doua tinerețe și asta o arată cel mai bine rezultatele excelent obținute după ce a început o . Ea a făcut sferturi de finală și la Indian Wells, acolo unde a cedat în fața liderului mondial Iga Swiatek.

Românca are un moral de fier după ce a învins-o de două ori pe pământ american pe Caroline Garcia, însă Aryna Sabalenka pare a fi cea mai în formă jucătoare din circuitul feminin, câștigând primul Grand Slam al anului, Australian Open.

ADVERTISEMENT

Bielorusa mai are în palmares anul acesta titlul la Adelaide și finala de la Indian Wells. La acest meci vom miza pe varianta ”victorie Aryna Sabalenka și sub 19,5 game-uri”, care are la Betano o cotă de 2,10.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 462 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la Betano o cotă de 2,20 pentru pronosticul ”Ekaterina Alexandrova câștigă setul 2” în meciul Ekaterina Alexandrova – Petra Kvitova și o cotă de 2,10 pentru ”victorie Aryna Sabalenka și sub 19,5 game-uri” la Sorana Cîrstea – Aryna Sabalenka, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,62. Numai bună pentru un câștig de 462 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.