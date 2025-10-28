Biletul zilei la pariuri, miercuri, 29 octombrie 2025. Câștig de 336 lei cu fotbal din Ligue 1

ADVERTISEMENT

Ultima săptămână din octombrie continuă cu meci tari din top 5 campionate ale Europei. Fotbalul de clasă ne ține în suspans și miercuri, 29 octombrie, iar noi, prin intermediul Betano, am pregătit un bilet cu două meciuri tari. Acesta ne poate aduce un câștig impresionant.

Biletul zilei la pariuri cu intermediara din Ligue 1

Primul meci pe biletul zilei la pariuri este confruntarea dintre Lorient și PSG, programată în runda cu numărul 10. Meciul va avea loc miercuri, 29 octombrie, de la ora 20:00.

Se anunță un meci dezechilibrat, în care campioana Franței ar trebui să facă spectacol. , cu unul mai mult decât Lens și cu două peste Marseille și Lyon. De cealaltă parte, Lorient e pe locul 16, loc de baraj, cu doar opt puncte.

Gazdele au cea mai slabă apărare din Ligue 1. În nouă etape, Lorient a încasat nu mai puțin de 21 de goluri. De cealaltă parte, PSG are al doilea cel mai tare atac din campionat. a marcat de 19 ori. Doar Marseille și Lille stau mai bine, cu 22 de goluri marcate. Trei din ultimele cinci meciuri directe s-au terminat cu minim patru goluri marcate. De aceea, la acest meci am ales să mergem pe varianta „Peste 3,5 goluri”, care la Betano are o cotă de 2,10.

Golurile la Marseille – Angers ne aduc o cotă de 1,60

Al doilea meci pe biletul zilei la pariuri de miercuri, 29 octombrie, este cel dintre Marseille și Angers. Confruntarea de pe Velodrome va începe la ora 22:05.

Și aici se anunță o partidă spectaculoasă, în care gazdele pornesc cu prima șansă. Marseille e pe locul 3, la două lungimi de liderul PSG, în timp ce Angers e a 15-a în Ligue 1. Pe oaspeți îi desparte doar un punct de zona nisipurilor mișcătoare.

Marseille, la fel ca Lille, are cea mai bună ofensivă din Ligue 1: 22 de goluri marcate! În 3 dintre ultimele 4 meciuri de pe Velodrome, Marseille a înscris de minim trei ori în poarta lui Angers. Acesta este și unul dintre motivele pentru care vom alege pronosticul „Peste 2,5 goluri”, care la Betano are o cotă de 1,60.

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 29 octombrie 2025. Câștig de 336 cu meciuri din Ligue 1

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri, avem de la Betano o cotă de 2,10 pentru selecția peste „Peste 3,5 goluri” în meciul Lorient – PSG și o cotă de 1,60 pentru „Peste 2,5 goluri” în Marseille – Angers. Combinate pe același bilet, acestea ne oferă o cotă totală de aproximativ 3,36 — numai bună pentru un câștig de 336 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.