Biletul zilei la pariuri, miercuri, 29 septembrie 2021. Câștig de peste 400 de lei de la Get’s Bet cu meciuri din Champions League

Astăzi pariem pe două întâlniri din etapa a doua a fazei grupelor Champions League. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,10 la şi aşteptăm un profit interesant.

Deschidem biletul zilei de miercuri la pariuri cu meciul Manchester United – Villarreal, din Grupa F, care va începe la ora 22:00. ”Diavolii roșii” sunt în căutarea revanșei, după ce ibericii le-au suflat de sub nas trofeul Europa League în sezonul precedent.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Juventus Torino – Chelsea Londra, din Grupa H, care are startul tot la ora 22:00. Englezii au câștiugat neașteptat Champions League în stagiunea trecută și vor să arate că nimic nu a fost întâmplător.

Cotă de 2,05 de la Manchester United – Villarreal pentru biletul zilei

Trupa lui Ole Gunnar Solskjaer nu are decât gândul revanței în minte, după ce ”submarinul galben” i-a răpus la penalty-ul în finala Europa League din primăvară. Acum și cu Ronaldo în efectiv, englezii sunt convinși că nu pot da greș.

Portughezul de la revenirea pe Old Trafford, însă Manchester United nu reușește să convingă și acest lucru s-a întâmplat și în prima etapă, când au fost învinși de Young Boys Berna după ce au condus cu 1-0.

Villarreal a făcut o remiză spectaculoasă cu Atalanta, dar mai mult decât oricând ”diavolii roșii” vor o victorie convingătoare. În aceste condiții am ales pronosticul ”gazdele câștigă prima repriză”, pentru că și cota de 2,05 oferită de este foarte tentantă.

Victoria lui Chelsea aduce o cotă de 2,00

Cu trofeul Champions League în vitrină și transferul senazațional al atacantului belgian Romelu Lukaku, Chelsea a devenit o adevărată sperietoare atât în Europa, cât și în Premier League.

De partea cealaltă, Juventus a răsuflat ușurată după ce justiția a obligat UEFA împotriva torinezilor după proiectul eșuat al Superligii. Problema cea mai mare a lui Max Allegri e că și-a pierdut cei mai importanți oameni de gol, Paulo Dybala și Alvaro Morata.

Cum Chelsea vine cu tot ce are mai bun la Torino, trupa lui Thomas Tuchel are prima șansă la victorie. Pentru acest joc vom miza pe varianta ”2 solist”, care are la o cotă de 2,00.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 410 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la o cotă de 2,05 pentru pronosticul ”gazdele câștigă prima repriză” în meciul Manchester United – Villarreal și o cotă de 2,00 pentru ”2 solist” la Juventus Torino – Chelsea Londra, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,10. Numai bună pentru un câștig de 410 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.