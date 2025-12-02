Biletul zilei la pariuri, miercuri, 3 decembrie 2025. Câștig de 403 de lei cu două meciuri din Premier League

ADVERTISEMENT

Etapa a 14-a din Premier League vine cu noi meciuri tari, iar pariorii pot da lovitura. Noi am pregătit un bilet ofertant pentru ziua de miercuri, 3 decembrie, cu ajutorul MaxBet, care ne poate ajuta să facem un profit important.

Cotă de 1.39 la Arsenal – Brentford, pentru biletul zilei la pariuri, miercuri, 3 decembrie 2025

Arsenal este cea mai în formă echipă din Anglia până acum în acest sezon. „Tunarii” au rezultate bune spre foarte bune și în Premier League, dar și în Champions League.

Echipa lui Mikel Arteta vine după un 1-1 în derby-ul cu Chelsea, . La 5 puncte de locul 2, ocupat de Manchester City, Arsenal se poate menține la distanță cu o victorie acasă cu Brentford. Pentru acest meci, vom alege varianta „1 solist”, care are o cotă de 1.39.

Cotă de 2.90 la Liverpool – Sunderland, pentru biletul zilei la pariuri, miercuri, 3 decembrie 2025

Nu la fel de bine stă Liverpool, campioana en-titre a Angliei. „Cormoranii” au intrat pe o pantă descendentă și

Situația echipei lui Arne Slot arată tot mai rău, chiar și contra echipelor mai slab cotate. Sunderland, echipa aflată pe locul 6, poate spera să plece cu punct sau chiar puncte de pe Anfield. Vom miza pe varianta „X2”, care are o cotă de 2.90.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 1,39 pentru pronosticul „1 solist” la meciul Arsenal – Brentford și o cotă de 2,90 pentru selecția „X2” în duelul Liverpool – Sunderland. Combinate pe un singur bilet, cele două opțiuni ajung la o cotă totală de aproximativ 4,03, numai bună pentru un câștig de 403 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.