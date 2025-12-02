Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 3 decembrie 2025. Câștig de 403 de lei cu două meciuri din Premier League

Biletul zilei la pariuri de miercuri, 3 decembrie 2025, poate aduce un câștig nu mai puțin de 403 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League.
FANATIK
02.12.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri miercuri 3 decembrie 2025 Castig de 403 de lei cu doua meciuri din Premier League
Cu biletul zilei la pariuri, miercuri, 3 decembrie, poți da lovitura la MaxBet. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Etapa a 14-a din Premier League vine cu noi meciuri tari, iar pariorii pot da lovitura. Noi am pregătit un bilet ofertant pentru ziua de miercuri, 3 decembrie, cu ajutorul MaxBet, care ne poate ajuta să facem un profit important.

Cotă de 1.39 la Arsenal – Brentford, pentru biletul zilei la pariuri, miercuri, 3 decembrie 2025

Arsenal este cea mai în formă echipă din Anglia până acum în acest sezon. „Tunarii” au rezultate bune spre foarte bune și în Premier League, dar și în Champions League.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Mikel Arteta vine după un 1-1 în derby-ul cu Chelsea, în care Mikel Merino a fost faultat extrem de dur de Moises Caicedo. La 5 puncte de locul 2, ocupat de Manchester City, Arsenal se poate menține la distanță cu o victorie acasă cu Brentford. Pentru acest meci, vom alege varianta „1 solist”, care are o cotă de 1.39.

Cotă de 2.90 la Liverpool – Sunderland, pentru biletul zilei la pariuri, miercuri, 3 decembrie 2025

Nu la fel de bine stă Liverpool, campioana en-titre a Angliei. „Cormoranii” au intrat pe o pantă descendentă și stau pe un butoi cu pulbere după umilința cu PSV din Champions League. 

ADVERTISEMENT
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete...
Digi24.ro
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă

Situația echipei lui Arne Slot arată tot mai rău, chiar și contra echipelor mai slab cotate. Sunderland, echipa aflată pe locul 6, poate spera să plece cu punct sau chiar puncte de pe Anfield. Vom miza pe varianta „X2”, care are o cotă de 2.90.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost...
Digisport.ro
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 1,39 pentru pronosticul „1 solist” la meciul Arsenal – Brentford și o cotă de 2,90 pentru selecția „X2” în duelul Liverpool – Sunderland. Combinate pe un singur bilet, cele două opțiuni ajung la o cotă totală de aproximativ 4,03, numai bună pentru un câștig de 403 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

ADVERTISEMENT
Pontul zilei de luni, 1 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5,28...
Fanatik
Pontul zilei de luni, 1 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5,28 la U Cluj – Universitatea Craiova
Biletul zilei la pariuri, luni, 1 decembrie 2025. Câștig de 414 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, luni, 1 decembrie 2025. Câștig de 414 lei cu fotbal
Pontul zilei de duminică, 30 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.11...
Fanatik
Pontul zilei de duminică, 30 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.11 la Farul – FCSB
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gabi Tamaș a acceptat provocarea supremă: participă la un nou show TV
iamsport.ro
Gabi Tamaș a acceptat provocarea supremă: participă la un nou show TV
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!