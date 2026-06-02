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Biletul zilei de miercuri, 3 iunie 2026, este construit pe două meciuri amicale internaționale cu contexte foarte diferite, dar cu pronosticuri clare. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 2,13 la NetBet și așteptăm profit cu biletul zilei la pariuri de miercuri.

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 3 iunie 2026. Câștig de 213 de lei cu meciuri amicale internaționale

Olanda și Algeria se întâlnesc miercuri seară, la Rotterdam, într-un meci amical de pregătire pentru Campionatul Mondial. „Portocala Mecanică”, neînvinsă în ultimele 14 partide, face parte din Grupa F, alături de Japonia, Suedia și Tunisia, și intră în această fereastră internațională ca una dintre favoritele solide ale turneului final. De cealaltă parte, Algeria revine la Cupa Mondială după 12 ani de absență și va evolua în Grupa J, alături de Argentina, Austria și Iordania.

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Duelul cu Olanda reprezintă cel mai dificil test al perioadei de pregătire pentru algerieni, un indicator real al nivelului la care se află echipa înaintea plecării spre Statele Unite. Pe teren propriu, este foarte greu de surprins. Mizăm pe victoria Olandei, la o cotă de 1,42 la NetBet.

Cota 1,50 la Luxemburg – Italia

Luxemburg primește vizita Italiei miercuri seară, într-un context cu totul aparte. „Azzurrii” nu s-au calificat la Campionatul Mondial, fiind eliminați la barajul european de Bosnia, după loviturile de departajare, pe 31 martie. Meciul de miercuri reprezintă primul pas dintr-un proces de reconstrucție. Silvio Baldini a alcătuit un lot experimental, format din jucători din Serie B și chiar Serie C.

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Diferența de valoare rămâne însă semnificativă chiar și în condițiile unui lot italian de a doua linie, iar Luxemburg nu a demonstrat niciodată că poate învinge adversari cu o asemenea tradiție. Chiar și într-o formulă experimentală, Italia are suficientă calitate pentru a obține victoria. Pariem pe succesul „Squadrei Azzurra”, la o cotă de 1,50 la Netbet.

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În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem la NetBet o cotă de 1,42 pentru pronosticul „victorie Olanda” în meciul Olanda – Algeria și o cotă de 1,50 pentru pronosticul „victorie Italia” în partida Luxemburg – Italia. Combinate pe același bilet, cele două selecții oferă o cotă totală de 2,13, suficient de atractivă pentru un câștig de 213 lei la o miză de 100 de lei.