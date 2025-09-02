Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 3 septembrie 2025. Câștig de 388 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de miercuri, 3 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 620 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Anglia.
FANATIK
02.09.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri miercuri 3 septembrie 2025
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 3 septembrie 2025. Câștig de 388 de lei cu fotbal. FOTO: Boreham Wood FC (X)

Campionatele din Europa continuă și în pauza pentru meciurile echipelor naționale, iar astăzi pariem pe două întâlniri din National League, divizia a cincea a fotbalului englez. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.88 la NETBET și așteptăm un profit fantastic cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 3 septembrie 2025.

Cotă de 2.47 la Sutton United – Boreham Wood

Sutton United a avut un start extrem de dificil în noul sezon din National League, cu doar două puncte strânse în primele cinci runde. Mai apoi, aceștia au obținut o primă victorie, 2-1 contra lui Carlisle, însă ocupă locul 18 în clasament. De cealaltă parte, Boreham Wood a debutat cu un eșec, dar apoi a obținut patru rezultate pozitive la rând.

Sutton United și Boreham Wood se vor întâlni miercuri, de la ora 21:45, în etapa a 7-a, iar oaspeții pornesc cu prima șansă. Ținând cont de forma în care se află cele două formații, vom miza la acest duel pe pronosticul „2 solist”, care la NETBET are o cotă de 2.47.

Cotă de 1.57 la Gateshead – Altrincham

Tot de la ora 21:45 se va disputa duelul dintre Gateshead și Altrincham. Cu 10 puncte obținute în primele șase runde, gazdele ocupă locul 7, poziție care la finalul sezonului ar duce la barajul de promovare. Oaspeții au avut un parcurs dezastruos în deplasare până acum, toate cele trei meciuri disputate pe teren străin fiind pierdute. În acest context, am ales varianta „1X”, care are la NETBET o cotă de 1.57.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la Netbet o cotă de 2.47 pentru pronosticul „2 solist” în meciul Sutton United – Boreham Wood și o cotă de 1.57 pentru „1X” la Gateshead – Altrincham, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.88. Numai bună pentru un câștig de 388 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

