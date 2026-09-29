Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 30 septembrie 2026. Câștig de 360 de lei cu meciuri din preliminariile Euro U21

Pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 30 septembrie, am ales 3 meciuri din preliminariile Euro U21. Cota finală ne poate aduce un câștig de 360 de lei.
Adrian Baciu
29.09.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri miercuri 30 septembrie 2026 Castig de 360 de lei cu meciuri din preliminariile Euro U21
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 30 septembrie 2026. Sursa foto: hepta.ro
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Ultima zi a acestei luni, miercuri, 30 septembrie, aduce o binemeritată pauză pentru echipele implicate în Liga Națiunilor. Asta nu înseamnă că în ofertele caselor de pariuri ducem lipsă de partide. Am ales din „caietul” celor de WINMASTERS trei partide din preliminariile Euro U21 care ne pot aduce o cotă de 3,60.

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 30 septembrie 2026. Cota de 1,56 de la România U21 – Finlanda U21

România U21 – Finlanda U21, un duel contând pentru preliminariile EURO 2027, se joacă miercuri, 30 septembrie, de la ora 19:00. La Târgoviște, elevii lui Costin Curelea sunt obligați să învingă pentru a mai spera la clasarea pe locul secund. Misiunea este una cu adevărat grea spre imposibilă. Scandinavii sunt o națională extrem de puternică, care e deja cu un picior și jumătate la barajul pentru Euro.

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România U21 vine după un succes cu 3-0 în Cipru. Finlanda U21 a înregistrat, pe 25 septembrie, una dintre cele mai mari victorii din istoria sa la acest nivel de vârstă. Nordicii au trecut de solida națională a Spaniei U21, cu scorul de 2-1. La meciul de miercuri din România anticipăm faptul că oaspeții nu pierd. Cota la WINMASTERS pentru „x2” este 1,56.

Alte două meciuri din preliminariile Euro U21 ne pot aduce cote excelente

Următoare două partide de pe Biletul zilei de miercuri sunt două „soliste”. Tot de la ora 19:00, Polonia U21, o națională cu un parcurs perfect în aceste preliminarii – 8 meciuri – 8 victorii – joacă acasă cu Suedia U21. Polonezii nu vor să rateze locul 1 și calificarea directă la Euro. Mizăm aici pe un „1 solist” la o cotă de 1,64 la WINMASTERS.

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Un alt meci în care este calificarea pe masă la EURO U21 2027 se joacă în Cehia. Echipa gazdă primește vizita naționalei similare a Bulgariei. Cehii sunt pe locul 2 în Grupa B, cu 15 puncte, la unul peste bulgari. Victoria este necesară pentru a rămâne pe această poziție, cu o rundă înainte de finalul preliminariilor. Cota pentru „1 solist” la WINMASTERS este 1,41. Tragem linie acum și vedem un bilet al zilei cu o cotă de 3,60!

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Biletul zilei pariuri miercuri 30 septembrie
Biletul zilei pariuri miercuri, 30 septembrie

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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