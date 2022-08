Biletul zilei la pariuri, miercuri, 31 august 2022. Mizăm pe două partide din Anglia și Franța pentru un câștig de aproape 540 de lei

Sarabanda meciurilor programate la jumătatea săptămânii continuă și în cele mai importante campionate ale Europei. Noi ne-am oprit la Premier League și Ligue 1, campionatele Angliei și al Franței, de unde am ales două dintre cele mai tari meciuri ale săptămânii. Pentru biletul zilei de miercuri, 31 august 2022 am ales două dueluri în care urmărim nu doar numărul de goluri marcate, ci și profitul pe care ne dorim să-l atingem. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 5,65 la

Deschidem biletul zilei de miercuri, 31 august 2022 cu duelul din Premier League la care ne-am oprit, cel dintre West Ham și Tottenham. Este un meci din categoria celor de colecție, de-a lungul timpului disputându-se nu mai puțin de 143 de meciuri între cele două oponente londoneze. La fel precum majoritatea specialiștilor și noi o vedem pe Spurs favorită, dar pentru a avea mai multe șanse de câștig vom miza pe goluri, în ambele reprize.

Pentru cea de a doua propunere mergem în Franța, pentru duelul dintre Olympique Marseille și Clermont. În acest caz nu putem vorbi despre un meci de tradiție, ba chiar este unul dintre duelurile de dată recentă. Doar în trei partide s-au înfruntat fosta mare campioană a Franței și micuța Clermont, evident avantajul fiind de partea celor de la OM.

Cotă de 2,90 pe biletul zilei în disputa West Ham – Tottenham

Prima propunere de pe biletul zilei de miercuri, 31 august 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea dintre două grupări de tradiție din primul eșalon al fotbalului din Anglia, West Ham și Tottenham. Vorbim despre două formații extrem de iubite care au oferit de-a lungul timpului dueluri mai mult decât interesante, pe alocuri chiar încinse.

Suntem tentați să mizăm pe goluri, și nu puține, pentru că și istoricul confruntărilor directe ne indică acest lucru. Vom fi așadar atenți și la cifrele istorice și vom miza exclusiv pe ceea ce ne arată cifrele timpului, dar și cele din acest start de sezon. Gazdele sunt genul acela de echipă care neavând obiective înalte profită de orice meci în Premier League și le pune gând rău marilor favorite.

”Ciocănarii” lui David Moyes, viitorii adversari ai celor de la FCSB în grupele Conference League, nu au început deloc bine acest campionat. Astfel, nu e de mirare că după patru etape diferența dintre cele două oponente este deja de 7 puncte în favoarea celor de la Spurs. Însă, nici un meci între West Ham și Tottenham nu a fost unul liniștit, cu atât mai puțin putem vorbi, în ultimii ani de victorii categorice.

Am spus, însă, ceva mai devreme că din punctul nostru de vedere acest duel ar trebui să fie câștigat de Tottenham, dar pentru a nu risca un rezultat fix, am ales să mergem pe ceea ce credem cu tărie că se va întâmpla. Vom merge în acest caz pe varianta în care ”Spurs va înscrie cel puțin un gol în fiecare repriză”, care are la o cotă de 2,90.

Olympique Marseille – Clermont ne aduce o cotă de 1,95 la biletul zilei

Mergem în Franța pentru cea de a doua propunere, campionatul care este dominat autoritar de PSG, dar în care noi continuăm să sperăm că se vor întâmpla lucruri care să oprească hegemonia parizienilor. Spuneam încă de la început că acest meci nu este unul de tradiție în Franța și tocmai de aceea vom miza pe ceea ce se va întâmpla, în opinia noastră.

Ambele echipe înscriu destul de multe goluri în acest început de sezon și nu avem motive să credem că fotbaliștilor le va dispărea inspirația pe Velodrome. Gazdele sunt de ani de zile în așteptarea unei oportunități ca să revină în prim-planul fotbalului din Hexagon. Nu a ieși de pe lista echipelor de top, dar nici nu a reușit să se impună în competițiile interne tocmai din 2012 când a triumfat ultima oară în Cupa Ligii.

Acest sezon ar putea fi unul în care OM să țină aproape de PSG, deși e aproape sigur că parizienii se vor distanța ușor, ușor, în fruntea clasamentului. Așteptăm să vedem cum se va sfârși campionatul în curs, dar până atunci ne concentrăm atenția pe meciul Olympique Marseille și Clermont și vom merge cu încredere pe pontul care credem că este cel mai apropiat de ceea ce vom vedea pe micile ecrane: ”OM câștigă și se marchează peste 2,5 goluri”, care are o cotă de 1,95 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 538 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri, 31 august 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 2,90 pentru pronosticul ”Spurs marchează în ambele reprize” în duelul dintre West Ham și Tottenham și o cotă de 1,95 pentru ”OM câștigă și se marchează peste 2,5 goluri”, în disputa dintre Olympique Marseille și Clermont, care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 538 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.