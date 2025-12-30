ADVERTISEMENT

Anul 2025 este pe cale să se încheie, dar meciurile de top de la Cupa Africii pe Națiuni continuă și miercuri, 31 decembrie. Cu ajutorul Superbet, am pregătit un bilet cu două selecții interesante, care ne poate aduce profit pe final de an.

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 31 decembrie 2025. Câștig de 310 lei cu două meciuri de la Cupa Africii pe Națiuni

Deschidem biletul zilei de la Superbet cu un pariu pe meciul dintre Guineea Ecuatorială și Algeria, de la . Se întâlnește o echipă deja calificată în fazele superioare cu una ca și eliminată din competiție, iar lucrurile par destul de clare.

ADVERTISEMENT

Algeria vrea să încheie grupa cu maximum de puncte și are o șansă uriașă să își îndeplinească acest obiectiv, întrucât pleacă clar cu prima șansă în duelul cu Guineea Ecuatorială, o echipă care nu a reușit să obțină nici măcar un punct după primele două jocuri. Noi mizăm pe un pariu solist, 2, cu o cotă la Superbet de 1,75.

Cota 1,77 la Mozambic – Camerun

Un meci cu o miză mai mare l este Mozambic – Camerun. Ambele echipe au șanse la calificarea în fazele superioare. Gazdele au 3 puncte după primele două jocuri și au nevoie de o victorie în ultima rundă, în timp ce oaspeții se mulțumesc și cu o remiză.

ADVERTISEMENT

Meciul se anunță extrem de interesant. Mozambicanii ar putea trece mai departe și cu un egal, de pe locul 3. Din acest motiv, tindem să credem că vom avea parte de o partidă în care cele două echipe nu își vor asuma prea multe riscuri, pentru a nu risca o eliminare. Aici mergem pe selecția pauză sau final X, cu o cotă de 1,77.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru Biletul zilei de miercuri, am ales două selecții din Cupa Africii pe Națiuni. Primul pronostic este 2 solist la meciul Guineea Ecuatorială – Algeria, cu o cotă de 1,75, iar al doilea este pauză sau final X în partida Mozambic – Camerun, cotată la 1,77. Combinate pe același bilet, cele două opțiuni ne oferă o cotă totală de 3,10, una atractivă pentru un câștig consistent, dacă alegem să mizăm o sumă standard de 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.