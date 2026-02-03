ADVERTISEMENT

Avem parte de o săptămână fără meciuri în cupele europene, însă ne putem delecta cu o serie de partide din campionate tari. Cu ajutorul Don.ro, am pregătit o selecție de două jocuri care, combinate pe un singur bilet, ne pot aduce un câștig consistent.

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 4 februarie 2026. Câștig de 520 lei cu fotbal

Primul meci care ne-a atras atenția este duelul de foc din Cipru dintre cele două rivale, Pafos și APOEL. Se anunță spectacol total, mai ales că cele două echipe sunt despărțite de un singur punct în clasament și au nevoie de rezultate pozitive pentru a nu risca să rateze cupele europene.

Pafos a impresionat în acest sezon în UEFA Champions League. a fost o nucă tare și a obținut rezultate impresionante. Noi credem că va avea câștig de cauză în partida cu APOEL, așa că mizăm pe selecția 1 solist, care la Don.ro are o cotă de 1,92.

Cota 2,71 la Panathinaikos – PAOK

Și în Grecia se joacă un meci foarte tare, tot marți seara. Panathinaikos primește vizita celor de la PAOK Salonic în manșa tur a semifinalelor Cupei Greciei. Miza este una uriașă. vrea să facă eventul în acest sezon, însă mai e mult până se va trage linie.

Credem însă că PAOK Salonic va confirma forma foarte bună prin care trece și va obține o victorie care ar face-o favorită clară la calificarea în finala Cupei Greciei. La Don.ro avem cota 2,71 pentru selecția 2 solist, una extrem de atractivă.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, propunem două selecții atractive de la Don.ro. Avem cota 1.92 pentru pronosticul 1 solist în duelul Pafos – APOEL și cota 2.71 pentru selecția 2 solist în partida Panathinaikos – PAOK Salonic. Combinate pe un singur bilet, cele două pronosticuri ne oferă o cotă totală de aproximativ 5.20, ideală pentru un câștig de 520 de lei la o miză de 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.