Biletul zilei la pariuri, miercuri, 4 martie 2026. Câștig de 615 de lei cu fotbal

Lupta în ligile de top din Europa continuă, iar ziua de miercuri vine cu meciuri foarte interesante în Anglia și Spania. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.15 la DON.ro și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 4 martie 2026.

Cotă de 1.71 la Aston Villa – Chelsea pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 4 martie 2026

Această etapă din Premier aduce partide extrem de interesante iubitorilor fotbalului britanic. Ziua de miercuri vine cu meciul dintre Aston Villa și Chelsea, important în ierarhia din Premier League.

Echipele sunt în luptă directă pentru locurile de cupe europene. Ne așteptăm la un meci cu goluri din ambele părți, astfel că am ales la acest meci pronosticul „peste 2,5 goluri”, care are la DON.ro o cotă de 1.71.

Cota de 1.64 de la Brighton – Arsenal

Arsenal se află în continuare în cursa pentru cucerirea unui nou titlu în Premier League. Londonezii au o serie de cinci partide fără înfrângere și se află la cinci lungimi distanță în fruntea ierarhiei. De cealaltă parte, Brighton se află pe locul 11, cu 37 de puncte.

Ne așteptăm ca elevii lui Mikel Arteta să se impună, în ciuda deplasării dificile. La DON.ro am ales să alegem pontul „2 solist”, care are o cotă de 1.64.

Cota de 2.12 de la Real Sociedad – Athletic Bilbao completează biletul zilei de miercuri

Încheiem biletul zilei de miercuri, 4 martie, cu meciul dintre Real Sociedad și Athletic Bilbao, din . În tur gazdele s-au impus cu scorul de 1-0, astfel că ne așteptăm la o .

Pentru ultima selecție a biletului zilei de miercuri, 4 martie, am decis să selecționăm pronosticul „peste 2,5 goluri”, care are la DON.ro o cotă de 2.12.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la DON.ro o cotă de 1.71 pentru pronosticul „peste 2,5 goluri” la Aston Villa – Chelsea, o cotă de 1.64 pentru „2 solist” în Brighton – Arsenal și o cotă de 2.12 pentru „peste 2,5 goluri” în meciul Real Sociedad – Athletic Bilbao, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 6.15, numai bună pentru un câștig de 615 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.