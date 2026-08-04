Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 5 august. Câștig de 400 de lei cu fotbal european

Biletul zilei la pariuri de miercuri, 5 august 2026, este compus din două partide europene. Avem Champions League, Conference League și un profit potențial de 300 de lei.
Andrei David
04.08.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri miercuri 5 august Castig de 400 de lei cu fotbal european
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 5 august. Câștig de 400 de lei cu fotbal european. Foto: Sport Pictures
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Mai este puțin până la grupele competițiilor continentale, iar un pas greșit poate însemna eliminarea totală din Europa sau o lovitură în buget, prin „retrogradare”. Biletul zilei de miercuri, 5 august, vine cu două partide interesante și un câștig potențial de 400 de lei.

Cotă 2,15 în Brann – Apollon Limassol, pe biletul zilei de miercuri, 5 august

Primul meci de pe biletul zilei de miercuri, 5 august, este cel dintre Brann și Apollon Limassol. Pe Brann o știm. E formația care a eliminat-o pe U Cluj din Europa, după 2-2  în România și 3-1 în Norvegia. Scandinavii au demonstrat forță ofensivă, dar sunt ceva probleme prin apărare. Statistica spune că meciurile lui Brann sunt generoase în reușite. Ultimele 12 oficiale au fost toate GG3+! Iar cele mai recente patru ar fi făcut chiar și pariul GG4+ „verde”. În weekend, Brann a învins Rosenborg în campionat cu 3-2.

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De cealaltă parte, ciprioții sunt la doar al treilea meci oficial din acest nou sezon. Celelalte două au fost împotriva georgienilor de la Dila Gori, în turul precedent. Iar Apollon s-a impus fără emoții, 4-0 în deplasare și 3-0 acasă. Mult apetit ofensiv, niciun gol primit, dar și un adversar modest. Mult sub nivelul lui Brann. Pentru meciul din Norvegia dintre Brann și Apollon, am ales pronosticul „ambele marchează și peste 2,5 goluri”, care are cotă 2,15 la SUPERBET.

Cotă 1,88 în preliminariile Champions League

Trecem la nivelul următor și, după un meci de Conference League, ne mutăm la Champions League. Fenerbahce primește vizita lui Sturm Graz, de la 21:00. Indiferent de rezultatul acestei duble, ambele formații sunt sigure de participarea în grupe. Pentru că învinsa va fi una dintre cele 36 de echipe din Europa League. E sigur! Așadar, cu o calificare deja asigurată, lupta se dă pe potul cel mare: banii din Liga Campionilor. Fener n-a mai ajuns acolo din 2008-2009. Și nici în turul precedent n-a strălucit. Doar 1-0 acasă și 1-1 în deplasare cu polonezii de la Gornik Zabrze.

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În schimb, Sturm Graz s-a distrat cu scoțienii de la Hearts. Austriecii și-au asigurat calificarea încă din tur, când au câștigat cu 4-0 pe teren propriu. Returul, o simplă formalitate, a adus un nou succes, 2-0 pentru Sturm. De altfel, formația austriacă e neînvinsă în startul de sezon. Mai are o victorie în Cupă, cu 3-0, și o remiză în campionat, 1-1 la Tirol, în weekendul recent încheiat. Oricum, Sturm marchează constant. Și are șanse importante să o facă și la Istanbul. Sperăm să nu o facă prea mult, pentru că alegerea la acest meci este „Sturm Graz 1-2 goluri”, la cotă 1,88 pe SUPERBET.

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