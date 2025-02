Biletul zilei la pariuri, miercuri, 5 februarie 2025. Câștig de peste 200 de lei cu meciuri din fotbalul internațional

Astăzi vom paria la biletul zilei pe două meciuri de fotbal din Belgia și Grecia. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 2,26 la Betano și așteptăm un profit substanțial, miercuri, 5 februarie 2025.

Cotă de 1,44 la Genk – Club Brugge pe biletul zilei la pariuri

Prima selecție de pe biletul zilei la pariuri de miercuri, 5 februarie, este duelul dintre Genk și Club Brugge, programat la ora 21:45. Cele două formații sunt adversare în returul semifinalelor Cupei Belgiei. În prima manșă, echipa antrenată de Nicky Hayen s-a impus cu 2-1.

Învingătoarea se va lupta pentru trofeu cu câștigătoarea din cealaltă semifinală, Anderlecht – Antwerp. Genk, care e lider în campionat, ar putea profita de forma slabă a lui Club Brugge. Cele două sunt rivale și la titlu în Pro League. Genk e primul loc, cu 54 de puncte, cu șase mai multe decât Club Brugge.

Echipa lui Thorsten Fink are o serie de trei victorii consecutive și n-a mai pierdut de la turul cu Brugge din semifinalele Cupei. De cealaltă parte, campioana en-titre a uitat gustul victoriei.

Sunt însă șanse mari să avem parte de un meci cu goluri, la fel cum s-a întâmplat și în prima manșă având în vedere că se vor înfrunta cele mai ofensive două formații din Belgia. Brugge are cel mai bun atac, 53 de goluri, cu șase mai multe decât gazdele de pe Cegeka Arena. Din 2018 și până în prezent, un singur meci între cele două formații s-a terminat fără „GG sau 2,5+”, motiv pentru care am mizat pe varianta „Ambele echipe înscriu sau peste 2,5 goluri”, care la Betano are o cotă de 1,44.

Cotă de 1,57 la Olympiacos – Panathinaikos

Derby este și în sferturile de finală ale Cupei Greciei, acolo unde Olympiacos primește vizita lui Panathinaikos. Returul pleacă de la scorul de 1-1 și e programat tot miercuri, 5 februarie, dar de la ora 19:30. Învingătoarea va da piept în semifinale cu o altă rivală, AEK Atena.

Olympiacos și Panathinaikos sunt rivale la titlu și în campionat. Acolo, conduce ierarhia, cu 47 de puncte, cu patru mai multe decât rivalele din Atena.

În ultimii ani, derby-urile dintre Olympiacos și Panathinaikos au fost destul de echilibrate. Ultimele patru dueluri directe, indiferent de competiție, s-au terminat la egalitate. De aceea, la acest joc am selectat varianta „Pauză sau Final X”, care la Betano are o cotă de 1,57.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 226 lei

În concluzie, pentru biletul de miercuri la pariuri, avem de la Betano o cotă de 1,44 pentru pronosticul „ambele marchează sau peste 2,5 goluri” în partida Genk – Club Brugge și o cotă de 1,57 pentru „PsF X” la Olympiacos – Panathinaikos, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 2,26. Numai bună pentru un câștig de 226 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.