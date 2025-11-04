Biletul zilei la pariuri, miercuri, 5 noiembrie 2025. Câștig de 492 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe două întâlniri din etapa a 4-a a grupei de Champions League, în care evoluează două dintre favoritele la marele trofeu. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.92 la DON.RO și așteptăm un profit extraordinar cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 5 noiembrie 2025.

Golurile de la Inter – Kairat Almaty aduc o cotă de 2.40 pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 5 noiembrie 2025

Deschidem biletul zilei de miercuri la pariuri cu meciul Inter Milano – Kairat Almaty, programat de la ora 22:00. Italienii par a avea la prima vedere un joc destul de ușor prin care își pot continua marșul triumfal.

Trupa lui Cristian Chivu merge ceas în Champions League și nu concepe să nu mai adauge încă 3 puncte la zestrea din clasament, mai ales că .

Campioana Kazahstanului pare victimă sigură, însă după ce au luat primul punct în grupă va venit la Milano să-și vândă scump pielea. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri Kairat Almaty: peste 0.5”, pentru că și cota de 2.40 oferită de DON.RO este foarte tentantă.

Cotă de 2.05 de la Manchester City – Dortmund

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Manchester City – Borussia Dortmund, care va avea loc tot de la ora 22:00. Jocul de pe Etihad Stadium este capul de afiș al zilei în Champions League.

Vecine de clasament în Top 8, cele două formații promit un spectacol de gală. ”Cetățenii” lui Pep Guardiola mizează pe și speră că norvegianul va fi decisiv în duelul împotriva fostei sale formații.

Însă, nemții vin cu mare încredere în Insulă după ce nu au cunoscut gustul înfrângerii în ultimele patru întâlniri. La acest meci vom miza pe varianta ”PsF X”, care are la DON.RO o cotă de 2.05.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 492 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 2.40 pentru pronosticul ”total goluri Kairat Almaty: peste 0.5” în meciul Inter Milano – Kairat Almaty și o cotă de 2.05 pentru ”PsF X” la Manchester City – Borussia Dortmund, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.92. Numai bună pentru un câștig de 492 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.