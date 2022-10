Biletul zilei la pariuri, miercuri, 5 octombrie, 2022. Mizăm pe jocuri din Liga Campionilor pentru un câștig de peste 310 de lei

Cea mai importantă competiție continentală intercluburi, Liga Campionilor, programează în această săptămână meciurile din cadrul etapei a treia din faza grupelor. Pentru ziua de miercuri, 5 octombrie, 2022, am ales două partide în care urmărim la lucru patru dintre cele mai importante formații din fotbalul mondial, două dintre acestea numărându-se între favoritele la câștigarea trofeului. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 3,13 la .

Meciurile din Liga Campionilor ne pot aduce un câștig de 313 de lei cu biletul zilei la pariuri

Deschidem biletul zilei de miercuri, 5 octombrie, 2022, cu înfruntarea care le aduce față în față pe Chelsea și AC Milan. Sunt două foste câștigătoare a trofeului și printre cele mai galonate cluburi din lume. Sigur că un alt motiv pentru care am ales să studiem această confruntare este și faptul că în poarta italienilor revine Ciprian Tătărușanu.

A doua propunere este și mai interesantă din punctul nostru de vedere. Vom merge în Portugalia pentru a fi martorii duelului dintre Benfica Lisabona și PSG, două dintre cele mai spectaculoase echipe ale momentului. Este dacă vreți un moment prielnic pentru constelația de stele a formației pariziene să demonstreze că este capabilă să lupte cu șanse reale pentru a cuceri trofeul.

Cotă de 1,80 pe biletul zilei în disputa Chelsea – AC Milan

Prima propunere de pe biletul zilei de miercuri, 5 octombrie, 2022, este așa cum spuneam ceva mai devreme meciul dintre Chelsea și AC Milan. Repartizate în urma tragerii la sorți în grupa E, alături de Dinamo Zagreb și Salzburg, grupările din Londra și Milano porneau favorite la calificarea în fazele superioare ale competiției.

Debutul englezilor a fost, însă, unul de coșmar. ”Albaștrii” au fost învinși în Croația, de Dinamo Zagreb și au provocat demiterea managerului Thomas Tuchel. În locul acestuia , omul care a făcut minuni la micuța Brighton and Hove Albion, în Premier League. La primul meci cu Potter pe bancă, Chelsea a câștigat derby-ul londonez 2-1 cu Crystal Palace și este favorită și în disputa cu Milan.

La campioana Italiei va apăra Ciprian Tătărușanu, revenit între buturi după ce titularul Mike Maignan s-a accidentat într-un meci din Liga Națiunilor și va absenta aproximativ o lună. Acesta este unul dintre motivele pentru care îi considerăm pe londonezi favoriți. Portarul român a arătat în meciul din Serie A 3-1 cu Empoli că lipsa de continuitate îl afectează. Tătătrușanu a avut și realizări, dar și momente în care a avut intervenții nesigure.

În acest caz credem că oricare dintre echipe poate marca. Chiar dacă mergem pe mâna gazdelor nu ne așteptăm la un scor fluviu, ba chiar suntem tentați să anticipăm că nu vom vedea mai mult de trei goluri pe Stamford Bridge. Tocmai de aceea vom miza pe un rezultat în conformitate cu această așteptare și vom paria: ”peste 2,5 goluri în meci”, care are la o cotă de 1,80.

Benfica – PSG ne aduce o cotă de 1,74 la biletul zilei

Pentru a doua propunere mergem la Lisabona pentru duelul dintre echipa gazdă Benfica și multipla campioană din Hexagon, PSG. Va fi un meci mai mult decât interesant pentru noi fie și doar pentru că vom vedea la lucru echipele neînvinse în grupa H din care mai fac parte Juventus Torino și Maccabi Haifa. Calculele hârtiei o dau favorită pe echipa franceză, însă meciul se joacă la Lisabona.

Acesta este principalul motiv pentru care credem că meciul nu este dinainte jucat chiar dacă la PSG Neymar, Mbappe și strălucesc la propriu în acest sezon. Însă, parizienii au primit gol în ambele partide disputate în această grupă și acest amănunt trebuie luat în considerare atunci când alegeți să pariați pe confruntarea de pe Estadio da Luz.

Și noi credem că se va marca în ambele porți, ba în acest caz chiar avem șanse să vedem multe reușite. Portughezii au arătat că știu să se adapteze în fața oricărui adversar și nu ar trebui să ne mirăm foarte tare dacă vor părăsi ternul neînvinși. În plus, PSG a arătat că deși are o echipă stelară, poate fi surprinsă. Pariem așadar pe: ”ambele marchează și peste 2,5 goluri”, pont care are o cotă de 1,17 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 313 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri, 5 octombrie, 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 1,80 pentru pronosticul ”peste 2,5 goluri” în duelul dintre Chelsea și AC Milan și o cotă de 1,74 pentru ”ambele marchează și peste 2,5 goluri”, în partida dintre Benfica Lisabona și PSG, care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 313 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.