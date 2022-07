Biletul zilei la pariuri, miercuri, 6 iulie 2022. Câștig de peste 350 de lei cu meciuri de tenis

Astăzi pariem pe două întâlniri din sferturile de finală de la Wimbledon, în care evoluează doi foști lideri mondiali. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,90 la şi aşteptăm un profit apreciabil.

Deschidem biletul zilei de miercuri la pariuri cu meciul Simona Halep – Amanda Anisimova, de pe tabloul feminin. Românca a prins aripi de un început de sezon modest și visează să repete performanța de acum trei ani.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Taylor Fritz – Rafael Nadal, de pe tabloul masculin. Ibericul se află într-o formă de invidiat și caută a opta semifinală pe iarba londoneză.

Victoria Simonei Halep aduce o cotă de 2,00

Simona Halep are un parcurs de invidiat la actuala ediție de la Wimbledon în care nu a pierdut set și campioana din 2019 arată că nu și-a spus ultimul cuvânt în tenis, iar colaborarea cu antrenorul Patrick Mouratoglou este una bună.

Amanda Anisimova a cedat două seturi în primele patru meciuri, de fiecare dată în fața unei conaționale: Lauren Davies și Coco Gauff. Marele dezavantaj al americancei este că în urmă cu doar două săptămâni în fața româncei la Bad Homburg.

Fost lider mondial, Halep a arătat perfect în duelul cu Paula Badosa și pornește ca mare favorită. În aceste condiții, am ales pronosticul ”scor corect: 2-0 la seturi Halep”, pentru că și cota de 2,00 oferită de este foarte tentantă.

Cotă de 1,95 de la Fritz – Nadal pentru biletul zilei

Rafa Nadal continuă să impresioneze prin tenacitatea și dăruirea pe care o arată în teren, în ciuda uriașelor probleme medicale cu care se confruntă și a faptului că iarba nu este suprafața sa favorită.

Înainte de Wimbledon, ibericul mărturisea că a fost foarte aproape de din cauza durerilor insuportabile, însă a revenit mai puternic și joacă la un nivel uriaș la Londra.

Taylo Fritz are un turneu foarte bun, în care nu a cedat set, însă Nadal a arătat că știe să joace meciurile dificile. La acest meci vom miza pe varianta ”total game-uri Nadal: sub 20,5”, care are la o cotă de 1,95.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 371 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la o cotă de 2,00 pentru pronosticul ”scor corect: 2-0 la seturi Halep” în meciul Simona Halep – Amanda Anisimova și o cotă de 1,95 pentru ”total game-uri Nadal: sub 20,5” la Taylor Fritz – Rafael Nadal, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,90. Numai bună pentru un câștig de 371 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.