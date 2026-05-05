Biletul zilei la pariuri, miercuri, 6 mai 2026. Câștig de 326 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Miercuri, după meciul Bayern Munchen – PSG, vom afla cum va arăta finala Ligii Campionilor din acest an, care se va disputa la Budapesta. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.26 la BETANO și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 6 mai 2026.

Cotă de 1.52 de la Bayern Munchen – PSG pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 6 mai 2026

Turul semifinalei dintre PSG și Bayern Munchen a adus spectatorilor poate unul dintre cele mai frumoase meciuri de fotbal din cea mai prestigioasă competiție intercluburi. Cei doi granzi au înscris de nouă ori și au oferit un spectacol fabulos. Totuși, soarta calificării se va juca pe Allianz Arena, după ce

ADVERTISEMENT

mai ales că PSG are liniștea faptului că se va califica în cazul unui egal, noi vom miza pe o nouă partidă memorabilă, poate nu cu 9 goluri, dar cu siguranță cu „Peste 2,5 goluri”, pentru o cotă de 1.52 oferită de BETANO.

Cota de 2.15 de la Al Ahli – Al Fateh completează biletul zilei de miercuri

Al-Ahli este una dintre echipele puternice ale campionatului din Arabia Saudită, iar în acest moment se află pe podium, în spatele celor două pretendente la titlul de campioană, Al-Hilal și Al-Nassr. În etapa cu numărul de 31, Al-Ahli va întâlni Al-Fateh, formație ce se află pe locul 12.

ADVERTISEMENT

Diferența dintre primele echipe din clasament și cele din a doua jumătate este destul de mare, iar Al-Ahli își dorește să câștige, întrucât Al-Qadsiah s-a apropiat la un singur punct după ce a învins liderul campionatului. Pentru această partidă vom miza pe un meci cu „Peste 2,5 goluri pentru Al-Ahli”, pentru o cotă de 2.15 de la BETANO.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la BETANO o cotă de 1.52 pentru pronosticul „Peste 2,5 goluri” la Bayern Munchen – PSG și o cotă de 2.15 pentru „Gazdele marchează peste 2.5 goluri” în meciul Al Ahli – Al Fateh, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.26, numai bună pentru un câștig de 326 lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.