Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 7 ianuarie 2026. Câștig de 329 de lei cu fotbal din Premier League

Biletul zilei la pariuri de miercuri, 7 ianuarie 2026, poate aduce un câștig frumos de 329 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League.
FANATIK
06.01.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri miercuri 7 ianuarie 2026 Castig de 329 de lei cu fotbal din Premier League
Biletul zilei de miercuri, 7 ianuarie, poate aduce un câștig de 329 lei. Sursă foto: Hepta
Fotbalul din campionatele de top ale Europei revine cu noi meciuri tari la începutul acestui an. Astăzi pariem pe două întâlniri din Premier. Mizăm 100 de lei la DON.ro și așteptăm un profit frumușel cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 7 ianuarie 2026.

Cotă de 1.64 la Bournemouth – Tottenham, pentru biletul zilei la pariuri, miercuri, 7 ianuarie 2026

Primul meci spre care ne îndreptăm atenția este confruntarea dintre Bournemouth și Tottenham, programată de la ora 21:30. Gazdele se află în zona periculoasă a clasamentului, în timp ce oaspeții speră să își continue forma bună.

Ne așteptăm ca Tottenham, formație la care este legitimat Radu Drăgușin, să nu piardă acest duel. Vom selecta, deci, varianta „X2”, care are o cotă de 1.64 la DON.ro.

Cotă de 2.00 la Fulham – Chelsea, pentru biletul zilei la pariuri, miercuri, 7 ianuarie 2026

Un nou meci interesant va începe de la ora 21:30, când Fulham primește vizita celor de la Chelsea. Gazdele au o serie de 5 meciuri fără înfrângere în Premier League, pe când „The Blues” au remizat cu Manchester City în ultima rundă, acela fiind prima partidă fără Enzo Maresca pe bancă.

Ne așteptăm ca acest derby londonez să fie de care pe care, iar ambele echipe să caute victoria. Cum spectacolul ofensiv va fi, cu siguranță, asigurat, am ales să mizăm pe pronosticul „peste 10,5 cornere în meci”, care la DON.ro are o cotă de 2.00.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la DON.ro o cotă de 1.64 pentru pronosticul ”X2” în meciul Bournemouth – Tottenham și o cotă de 2.00 pentru „peste 10,5 cornere în meci” la Fulham – Chelsea, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.29. Numai bună pentru un câștig de 329 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

