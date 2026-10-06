Biletul zilei la pariuri, miercuri, 7 octombrie 2026. Câștig de peste 440 de lei cu meciuri din Cupa Japoniei

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, 7 octombrie, mai multe dueluri interesante din turul al treilea, iar pentru biletul zilei am ales trei partide în care mizăm pe victoria favoritelor. Urawa Red Diamonds, Kawasaki Frontale și FC Tokyo sunt selecțiile noastre, iar cotele oferite de Winmasters ajung împreună la 4.40.

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 7 octombrie 2026. Urawa Red Diamonds, favorită cu Omiya Ardija

Urawa Red Diamonds întâlnește Omiya Ardija în turul al treilea al Cupei Împăratului, iar duelul dintre cele două formații din Saitama se anunță unul interesant. Partida este programată miercuri, de la ora 12.00 (ora României).

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Urawa evoluează în primul eșalon japonez și are în mod normal un lot superior adversarei sale. Formația pregătită de Urawa vine după o perioadă în care a avut parte de meciuri importante în campionat și în Cupa Ligii, iar experiența la nivelul J1 poate conta într-un duel eliminatoriu. Omiya Ardija poate pune probleme, mai ales într-un derby local, însă pentru biletul nostru mergem pe succesul lui Urawa. Pentru acest duel am ales varianta „1 solist”, care are o cotă de 1.72 la Winmasters.

Kawasaki Frontale – Miyazaki, mizăm pe victoria formației din J1

A doua selecție vine din partida dintre Kawasaki Frontale și Tegevajaro Miyazaki. Cele două formații se întâlnesc miercuri, de la ora 13:00 (ora României), în turul al treilea al Cupei Împăratului. Kawasaki Frontale este , în timp ce Miyazaki evoluează la un nivel inferior.

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Diferența de valoare dintre cele două echipe reprezintă principalul argument pentru alegerea noastră. Kawasaki are experiență importantă în fotbalul japonez de prim nivel și dispune de jucători obișnuiți cu partidele de presiune și tocmai din acest motiv pornește cu prima șansă. Pronosticul ales pentru Kawasaki Frontale – Miyazaki este „1 solist”, cu o cotă de 1.73 la Winmasters.

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FC Tokyo – Shonan Bellmare, ultima selecție de pe bilet

Ultima partidă aleasă este FC Tokyo – Shonan Bellmare, programată miercuri, tot de la ora 13.00, în turul al treilea al Cupei Împăratului. Duelul se joacă pe Lemon Gas Stadium Hiratsuka, iar FC Tokyo este echipa pe care mizăm pentru ultima selecție.

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FC Tokyo vine după o serie foarte bună de rezultate. Formația a câștigat ultimele patru partide menționate în avancronica oficială a clubului, inclusiv succesul cu 2-0 din 29 septembrie, iar echipa lui Rikizo Matsuhashi a început cu dreptul și parcursul din Cupa Împăratului.

Shonan Bellmare nu este însă un adversar de neglijat. Echipa este cunoscută pentru pressingul agresiv și stilul bazat pe multă intensitate, iar organizarea din atac și apărare poate pune probleme. Chiar și așa, forma recentă a lui FC Tokyo ne face să alegem victoria formației din capitală. Pentru acest meci mizăm pe „1 solist”, selecție care are o cotă de 1.47 la Winmasters.

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În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri avem o cotă de 1.72 pentru „1 solist” la Urawa Red Diamonds – Omiya Ardija, o cotă de 1.73 pentru „1 solist” la Kawasaki Frontale – Miyazaki și o cotă de 1.47 pentru „1 solist” la FC Tokyo – Shonan Bellmare. Combinate pe un singur bilet, acestea ne dau o cotă totală de 4.40, ceea ce înseamnă un câștig de 440 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.