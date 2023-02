Biletul zilei la pariuri, miercuri, 8 februarie 2023. Câștig de 650 de lei cu meciuri din Premier League și Cupa Franței

Am selectat cele mai interesante meciuri pentru biletul zilei la pariuri, astfel ne-am oprit asupra unei partide din cel mai tare campionat din lume, Premier League, dar și asupra unui duel fierbinte din Cupa Franței. Am construit o cotă totală de 6,50 la Maxbet, iar un potențial câștig ne va aduce în buzunar 650 lei dacă vom miza 100 de lei.

Partida Manchester United – Leeds ne rezervă o cotă de 2,35 pe biletul zilei la pariuri

va încerca să-și prelungească perioada bună pe care o traversează într-o confruntare cu Leeds, miercuri, 8 februarie, de la ora 22:00. Echipa antrenată de Erik ten Hag a pierdut un singur meci în ultimele 13 partide și ocupă locul trei în Premier League.

ADVERTISEMENT

Echipa de pe Old Trafford are șansa să o egaleze pe la puncte dacă va obține victoria împotriva lui Leeds, locul 17 în clasament. În ultimele meciuri directe, „diavolii roșii” s-au impus spectaculos, scor 5-1 și 4-2.

Leeds a obținut doar cinci puncte în 10 meciuri pe teren străin în actualul sezon, astfel ne așteptăm la o victorie cu multe goluri a lui Manchester United. Am ales varianta „rezultat final și total goluri: Manchester United și peste 2,5” care la Maxbet are o cotă de 2,35, foarte ofertantă.

ADVERTISEMENT

Derby-ul Marseille – PSG sare în ajutor cu o cotă de 2,77

PSG se confruntă cu probleme de lot atât înaintea partidei cu Marseille, miercuri, 8 februarie, ora 22:10, cât și înainte de meciul de foc cu Bayern Munchen din optimile Champions League. în meciul cu Montpellier după o intrare dură a unui adversar.

Lider în Ligue 1, campioana Franței s-a confruntat cu probleme în noul an, deoarece a obținut doar trei victorii din șase în campionat, iar Galtier nu s-a arătat mulțumit. Totodată, Marseille, deși a pierdut ultimul meci, traversează o perioadă foarte bună, fiind pe locul doi în campionatul Franței.

ADVERTISEMENT

Partida va fi echilibrată, însă am mizat pe forța ofensivă a celor de la PSG care îi are în atac atât pe Messi, cât și pe Neymar. Vom alege varianta „să înscrie în ambele reprize: PSG” care are o cotă de 2,77 la Maxbet, numai bună de pariat.

Posibil câștig de 650 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la Maxbet o cotă de 2,35 pentru pronosticul „rezultat final și total goluri: Manchester United și peste 2,5” la meciul Manchester United – Crystal Palace și o cotă de 2,77 pentru „să înscrie în ambele reprize: PSG” la partida Marseille – PSG, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6,50. Numai bună pentru un câștig de 650 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.