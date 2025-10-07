Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 8 octombrie 2025. Câștig de 243 de lei cu fotbal din preliminariile CM 2026

Biletul zilei la pariuri de miercuri, 8 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 243 de lei cu ajutorul a două meciuri de de fotbal din preliminariile Campionatului Mondial
Cristian Măciucă
07.10.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri miercuri 8 octombrie 2025 Castig de 243 de lei cu fotbal din preliminariile CM 2026
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 8 octombrie 2025. Câștig de 243 de lei cu fotbal din preliminariile CM 2026. FOTO: hepta.ro

Astăzi pariem pe două meciuri de fotbal din preliminariile Campionatului Mondial. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 2,43 la Superbet și așteptăm un câștig generos cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 8 octombrie 2025.

Cotă de 1,70 la Indonezia – Arabia Saudită pe biletul zilei

Naționalele din Asia își continuă drumul spre Campionatul Mondial, iar Indonezia – Arabia Saudită va fi unul dintre meciurile programate în grupa din turul al IV-lea preliminar. Duelul este programat să înceapă miercuri, 8 octombrie, de la ora 20:15 și se va desfășura la Jeddah, pe King Abdullah Sports City.

Cele două naționale fac parte dintr-o grupă cu Irak. Prima se va califica la turneul final mondial, iar a doua va merge la baraj.Patru din ultimele cinci meciuri directe dintre Indonezia și Arabia Saudită nu au oferit mai mult de două goluri. Din acest motiv, la această confruntare am ales pronosticul „Sub 2,5 goluri”, care la Superbet are o cotă de @1,70. 

Victoria Egiptului și golurile vin cu o cotă de 1,43

Ne mutăm în preliminariile din Africa, acolo unde miercuri, 8 octombrie, de la ora 19:00 este programat duelul dintre Djibouti și Egipt. „Faraonii”, care sunt pe locul 1 în Grupa A, cu 20 de puncte, n-ar trebui să aibă nicio problemă să câștige cu ultima clasată.

De altfel, Egipt e lider autoritar, cu cinci puncte peste ocupanta locului 2, Burkina Faso De cealaltă parte, Djibouti are 1 singur punct în opt etape, suferind nu mai puțin de 7 înfrângeri. Golaverajul gazdelor e dezastruos, 4-28.

Va fi a patra confruntare directă dintre cele două naționale. Până acum, egiptenii s-au impus de fiecare dată. În trei, partide Egipt a marcat de 14 ori și nu a primit niciun gol. Astfel, la duelul acesta vom paria pe „2 & peste 2,5 goluri”, care la Superbet are o cotă de @1,43. 

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 1,70 pentru pronosticul „Sub 2,5 goluri” în meciul Indonezia – Arabia Saudită și o cotă de 1,43 pentru „2 & peste 2,5 goluri” la Djibouti – Egipt, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 2,43. Numai bună pentru un câștig de 243 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
