Biletul zilei la pariuri, miercuri, 9 decembrie 2020. Granzii Europei ne aduc un câștig de 359 de lei

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 9 decembrie 2020. Liga Campionilor continuă, iar ziua de miercuri ne aduce ultimele meciuri din faza grupelor ediției 2020-2021. Vom profita de meciurile favoritelor și am ales două partide pentru biletul zilei, care ne-au ajutat să obținem o cotă de 3,59 la Get’s Bet. La o miză de 100 de lei, vom câștiga 359 de lei.

Zinedine Zidane și superstarurile lui Real Madrid sunt cu sabia deasupra capului înaintea meciului cu Borussia Monchengladbach. „Galacticii” au șanse mari să fie eliminați, dacă nu reușesc să câștige. Prestigiul și valoarea formației din capitala Spaniei ne încurajează că rezultatul nu poate fi decât o victorie a gazdelor.

Cel de-al doilea meci de pe biletul zilei este deplasarea lui Liverpool la Midtjylland. Deși este deja calificată, formația lui Jurgen Klopp vrea să încheie en-fanfare grupa și să câștige împotriva celei mai slabe echipe dintre cele patru ale grupei D. Midtjylland nu mai are nicio șansă nici la locul 3, iar victoria lui Liverpool ar fi un rezultat firesc.

Cotă de 1,71 adusă de meciul Real Madrid – Borussia Monchengladbach pe biletul zilei la pariuri

„Galacticii” evoluează în ceea ce poate fi meciul sezonului pentru ei. Oamenii lui Zinedine Zidane sunt pe locul 3 în grupa B a Ligii Campionilor, iar un eșec împotriva nemților i-ar trimite cel puțin în Europa League. Dacă Real Madrid nu obține decât o remiză, va depinde de rezultatul meciului dintre Inter și Șahtior Donețk. În aceste condiții, Los Blancos vor trage tare pentru victorie. Eliminarea din UCL ar putea provoca plecarea lui Zinedine Zidane, dar și un adevărat dezastru financiar pentru club. Așadar, victoria este singura opțiunie sigură pentru madrileni.

De partea cealaltă, nemții au dovedit forță pe teren propriu, însă în deplasare nu au reușit decât un egal cu Inter Milano. În ultima partidă disputată în grupă, italienii au câștigat în Germania cu 3-2. Așadar, Borussia nu se află în cea mai fericită formă, iar o deplasare la Madrid este mereu dificilă pentru un club care nu are pedigree-ul unei mari formații europene.

În aceste condiții, vom merge pe mâna spaniolilor de la Real Madrid, cei care au câștigat de patru ori trofeul UCL în ultimii 6 ani și pentru care o eliminare încă din faza grupelor ar reprezenta un adevărat dezastru. Mizăm pe „Real Madrid câștigă”, la o cotă de 1,71 la Get’s Bet.

Victoria lui Liverpool aduce o cotă de 2,10 pe biletul zilei

Un alt club imens al Europei, Liverpool, oferă o ultimă reprezentație în UEFA Champions League în 2020. Campioana din 2019 merge la Midtjylland pentru meciul final din grupa D a Ligii Campionilor, iar victoria este singurul obiectiv al oamenilor lui Jurgen Klopp. Tehnicianul neamț este un perfecționist, iar meciul cu o echipă care nu mai are pentru ce să lupte reprezintă un prilej ideal pentru jucătorii din linia a doua să demonstreze că Liverpool se poate baza pe ei.

De partea cealaltă, danezii sunt ultimii în grupă, au înscris doar trei goluri în cinci meciuri și au reușit să adune un singur punct. Și ei vor aborda meciul cu Liverpool fără unii jucători de bază, iar diferența valorică este mult prea mare pentru ca rezervele lui Midtjylland să aibă vreo șansă în fața lui Liverpool.

În aceste condiții, vom merge pe o victorie a cormoranilor. Jurgen Klopp cu certitudine își dorește să cucerească încă un trofeu UEFA Champions League în acest an, iar mentalitatea de învingător este întreținută și prin succesele obținute în meciuri mai puțin importante. De aceea am ales să jucăm varianta ”2 solist”, care are o cotă de 2,10 la Get’s Bet.

Câștig potențial de 359 de lei pe biletul zilei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la Get’s Bet o cotă de 1,71 pentru pronosticul ”1 solist” în meciul Real Madrid – Borussia Monchengladbach și o cotă de 2,10 pentru ”2 solist” la Midtjylland – Liverpool, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,59. Numai bună pentru un câștig de 359 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

