Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 1 august 2026. Câștig de 424 de lei cu meciuri din Portugalia și Scoția

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 1 august 2026, ne poate aduce un câștig de 424 de lei. Am ales să mizăm pe Supercupa Portugaliei și pe o partidă din Scoția.
FANATIK
31.07.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri sambata 1 august 2026 Castig de 424 de lei cu meciuri din Portugalia si Scotia
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 1 august 2026, ne poate aduce un câștig de 424 de lei. Am ales să mizăm pe Supercupa Portugaliei și pe o partidă din Scoția. FOTO: FC Porto (X)
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Campionatele din vestul Europei se pregătesc să înceapă, iar biletul zilei de sâmbătă, 1 august, este bazat pe meciuri din Portugalia și Scoția. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.24 la Casa Pariurilor și așteptăm un profit minunat cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 1 august 2026.

Cotă de 2.14 la FC Porto – Torreense

Sâmbătă, începând cu ora 22:15, noul sezon din fotbalul portughez debutează cu Supercupa, în care campioana FC Porto va înfrunta divizionara secundă Torreense, care în sezonul trecut a produs o surpriză uriașă, reușind să câștige Cupa după un succes cu 2-1 în finală contra celor de la Sporting.

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Evident, „Dragonii” pornesc cu prima șansă în acest duel, care se va disputa la Coimbra, iar varianta pe care am ales-o pentru biletul zilei este „Total goluri FC Porto: peste 3.5”, care la Casa Pariurilor are o cotă de 2.14. FC Porto este cea mai titrată formație din istoria Supercupei Portugaliei, reușind să câștige trofeul de 24 de ori.

Victoria lui Falkirk aduce o cotă de 1.98

Al doilea duel pe care vom miza este cel dintre Falkirk și St. Mirren, care se va disputa începând cu ora 17:00 în etapa inaugurală a noului sezon din Scottish Premiership. Gazdele au terminat sezonul precedent pe locul 8, cu 49 de puncte, din postura de nou-promovată, în timp ce St. Mirren s-a menținut cu emoții în prima divizie.

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Formația din orașul Paisley a terminat pe poziția a 11-a, penultima, și a evoluat la barajul de menținere, unde s-a impus la limită, 2-1 la general, contra celor de la Partick Thistle. Așadar, Falkirk pornește cu prima șansă în acest duel și pronosticul pe care vom miza este „1 solist”, care are o cotă de 1.98 la Casa Pariurilor.

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În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 2.14 pentru pronosticul „Total goluri FC Porto: peste 3.5” în meciul FC Porto – Torreense și o cotă de 1.98 pentru „1 solist” la Falkirk – St. Mirren, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.24. Numai bună pentru un câștig de 424 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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