Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Câștig de 445 de lei cu meciuri din România, Anglia și Germania

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 1 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 445 lei, în urma unor partide din campionatul României, cel al Angliei și cel al Germaniei.
FANATIK
31.10.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri pentru 1 noiembrie îți poate aduce 445 de lei
Fotbalul a devenit un sport care se joacă zilnic, iar noi căutăm să profităm și să facem bani de pe urma acestui fapt.

FCSB, meci deschis împotriva celor de la Universitatea Cluj? Cotă generoasă de 2.09

Biletul zilei pentru data de 1 noiembrie începe cu un meci din campionatul României, unde FCSB dă piept cu Universitatea Cluj, în deplasare. Studenții tocmai și-au instalat noul antrenor, Cristiano Bergodi, iar atmosfera de la echipă pare că s-a stabilizat, iar două victorii din două posibile îl ajută pe italian să aibă parte de încredere din partea suporterilor formației clujene.

Acum, însă, pentru cei de la U Cluj, va fi un duel tare, cu FCSB, campioana ultimelor două sezoane din Liga 1, care nu a avut rezultatele așteptate în acest an. Trupa lui Elias Charalambous visează încă la titlu și tocmai din acest motiv noi credem că va fi un meci deschis pe Cluj Arena. Astfel, pentru partida dintre U Cluj și FCSB, noi mizăm pe minim 3 goluri înscrise, pentru o cotă de 2,09 oferită de Netbet.

Spectacol total în Germania? RB Leipzig și Stuttgart promit goluri multe

Fotbalul din Germania este probabil cel mai frumos din toată Europa, având caracteristicile căutate de fiecare parior. Nemții caută să marcheze cât mai mult, indiferent de scor, și-și asumă riscuri care duc la un spectacol foarte agreabil de privit din postura unui spectator neutru. Confruntarea dintre RB Leipzig și Stuttgart se anunță a fi una în care se va juca un fotbal total, iar noi căutăm să profităm de acest lucru.

RB Leipzig vine după două victorii categorice, unul în campionat, 6-0, cu Augsburg, iar unul în Cupa Germaniei, 4-1, cu Cottbus. De cealaltă parte, Stuttgart are și ea tot două victorii în ultimele zile, ambele cu Mainz, 2-1 și 2-0, în Cupă și campionat. Astfel, dată fiind forma bună pe care cele două echipe au arătat-o, noi mizăm pe minim 3 goluri înscrise în meci, pentru o cotă de 1,40 oferită de Netbet.

Liverpool, în pericol să aibă un sezon ratat! Își revine trupa lui Arne Slot cu Aston Villa?

Liverpool traversează o perioadă extrem de dificilă, asta după ce sezonul a fost început cu 6 victorii din 6 posibile. Formația pregătită de Arne Slot tocmai a pierdut meciul din Cupa Ligii Angliei, 0-3, cu Crystal Palace, chiar pe Anfield Road. Acest rezultat se adaugă altora care au fost la fel de proaste și care adâncesc o criză ce pare că nu se mai termină pentru „Cormorani”.

Acum, Liverpool primește vizita celor de la Aston Villa, formația lui Unai Emery care s-a dovedit a fi una puternică în ultimii ani. Noi mizăm la această partidă pe minim 3 goluri înscrise în meci, la o cotă de 1,52 oferită de Netbet. Astfel, un combo al celor 3 pariuri de mai sus, ne aduce o cotă totală de 4,45, iar cu o miză de 100 de lei câștigăm 445.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

