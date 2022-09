Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 1 octombrie, 2022. Mizăm pe jocuri din Premier League și Serie A pentru un câștig de peste 430 de lei

Campionatele interne ale Europei și-au intrat deplin în drepturi și ne oferă meciuri care ne fac să vibrăm și, de ce nu, să ne aducă și venituri financiare importante, dacă alegem să pariem pe câteva dintre cele care ne fac cu ochiul. Pentru ziua de sâmbătă, 1 octombrie, 2022, am ales două partide în care urmărim adversara FCSB-ului din Conference League, dar și duelul a doi dintre românii din Italia. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 4,34 la .

Meciuri din Premier League și Serie A ne pot aduce un câștig de 434 de lei cu biletul zilei la pariuri

Deschidem biletul zilei de sâmbătă, 1 octombrie, 2022, cu o înfruntare din Premier League, West Ham United – Wolverhampton. Chiar dacă, la prima vedere nu pare atractiv un duel din zona inferioară a clasamentului, veți fi de acord că un meci din Anglia este atractiv indiferent de locurile pe care cele două oponente le ocupă vremelnic în clasament. În plus, în competițiile continentale intercluburi.

Pentru a doua propunere vom merge în Italia pentru a fi martorii revenirii între buturi a lui Ciprian Tătătrușanu. Fostul internațional profită de accidentarea titularului Mike Maignani, accidentat și meciul câștigat de Franța 2-0 cu Austria. Echipa portarului român va avea un meci foarte dificil pe terenul lui Empoli, la care este legitimat mijlocașul naționalei ”tricolore”, Răzvan Marin.

Cotă de 2,00 pe biletul zilei în disputa West Ham – Wolverhampton

Prima propunere de pe biletul zilei de vineri, 30 septembrie 2022, este așa cum spuneam ceva mai devreme disputa din etapa a 9-a din Premier League, West Ham United – Wolverhampton. Ambele echipe ocupă poziții nedemne pentru ceea ce au arătat în ultimii ani, locul 18 (retrogradabil) pentru gazde, respectiv 17 pentru ”lupi”, primul deasupra liniei roșii. Este atractiv un astfel de duel? Sigur, și suntem încrezători că vom reuși să vă convingem că pontul nostru este cea mai bună alegere.

Dincolo de faptul că West Ham este adversara vicecampioanei României în Conference League, pentru împătimiții pariurilor sportive nu mai trebuie să amintim că de două sezoane încoace ”ciocănarii” au arătat că pot fi o reprezentantă demnă de renumele Premier League, în competițiile continentale intercluburi. Nici Wolverhampton nu este vreo grupare mediocră din Anglia. Cu un trecut impresionant, ”lupii” au fost una dintre echipele bune ale campionatului în ultimii ani.

Acum, situația lor nu este cea mai încurajatoare, dar tocmai începutul ezitat de sezon ne ajută să intuim cum vor sta lucrurile pe London Stadium. Apelând la cifre, vom observa să ambele oponente sunt zgârcite cu golurile, dar nici nu au încasat suficient de multe încât să dea statisticile peste cap. Așadar nu vom alege un pont care să ne îmbogățească datorită numărului de reușite, dimpotrivă mergem pe ceea ce ar trebui să arate tabela de marcaj la finalul celor 90 de minute.

În acest caz niciuna dintre echipe nu este favorită, deși de la gazde are trebui să ne așteptăm la o evoluție ceva mai incisivă, mai ales că managerul David Moyes a primit și ultimatum din partea conducerii, după ce fanii și-au exprimat dezacordul vis-a-vis de rezultatele, ce-i drept, mult sub așteptări. Tocmai de aceea și noi vom miza pe un rezultat în conformitate cu ceea ce ne arată statisticile și vom paria pe: ”2-3 goluri în meci”, care are la o cotă de 2,00.

Empoli – AC Milan ne aduce o cotă de 2,17 la biletul zilei

Pentru a doua propunere mergem la Empoli pentru duelul dintre echipa gazdă și campioana în exercițiu a Italiei, AC Milan. Un meci interesant pentru noi fie și doar pentru că îi vom vedea la treabă pe Răzvan Marin, în tabăra gazdelor, respectiv . Altfel, și acest duel trebuie să ne mențină vigilența la cote înalte pentru că veți vedea că nu va fi deloc ușor pentru niciuna dintre adversare să se impună.

Dacă în cazul lui Răzvan Marin știm că este un jucător cheie pentru Empoli, în cazul lui Tătărușanu este una dintre, probabil, puținele oportunități să etaleze calitățile pentru care la 36 de ani este încă legitimat la una dintre cele mai galonate echipe europene din istorie. Revenind la meci, este încă o partidă pe care o vedem săracă în realizări pe tabela de scor, dar cu mult nerv și determinare pe teren.

AC Milan va încerca să obțină cele trei puncte, pe de o parte pentru că este ”Regina” în Serie A, pe de altă parte pentru că blazonul o obligă să fie în permanență între cele mai bune echipe ale Italiei. Însă, Empoli este un adversar incomod care a arătat că știe perfect cum trebuie să joace o echipă mică. Pariem așadar pe: ”X2 și sub 2,5 goluri”, pont care are o cotă de 1,17 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 434 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă, 1 octombrie, 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 2,00 pentru pronosticul ”2-3 goluri în meci” în duelul dintre West Ham United și Wolverhampton și o cotă de 2,17 pentru ”X2 și sub 2,5 goluri”, în partida dintre Empoli și AC Milan, care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 434 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.