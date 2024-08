Biletul zilei la pariuri, sâmbătă 10 august. Câștig de peste 640 de lei cu două meciuri de fotbal

Marile competiții de fotbal ale Europei pornesc ușor-ușor la drum, iar oferta pusă la dispoziția pariorilor devine din ce în ce mai atractivă. Este și cazul acestui weekend, în care vă propunem două partide extrem de interesante pentru biletul la pariuri de sâmbătă, 10 august. Am obținut o cotă totală de 6,42 de la NETBET, iar câștigul poate depăși suma de 640 de lei dacă alegem o miză de 100 de lei.

Cotă de 2,07 de la Manchester United – Manchester City pentru biletul zilei de sâmbătă, 10 august, la pariuri

Sezonul fotbalistic din Anglia începe sâmbătă, 10 august, odată cu tradiționala Supercupă, care le va pune față în față pe rivalele locale Manchester United și câștigătoarele Cupei și a campionatului în ultimul sezon. Partida se va juca de la ora 17:00 (ora României) pe stadionul „Wembley” din Londra și este prima noastră alegere pentru biletul zilei la pariuri.

Fiind prima întâlnire oficială a sezonului, este greu de anticipat cum vor arăta cele două formații, deși putem să ne luăm ca reper evoluțiile din partidele amicale dinaintea începerii campionatului. Din punct de vedere al rezultatelor, dar un alt aspect trebuie remarcat și luat în calcul. În fiecare dintre aceste meciuri s-au marcat minim 5 goluri, iar formația lui Pep Gurdiola a înscris de nu mai puțin de 11 ori.

La fel de slab s-a comportat și Manchester United, care are 3 eșecuri și 2 victorii în amicale, dar la formația lui Erik ten Hag îngrijorează în continuare fragilitatea ofensivei și lipsa de eficiență în atac. E drept, tehnicianul olandez a folosit niște formule de echipă experimentale, însă tot trebuie tras un semnal de alarmă.

Totuși, dacă e să ne luăm după jocurile oficiale și după statistica întâlnirilor directe, trupa lui Pep Guardiola este în avantaj și pleacă având prima șansă în confruntarea de pe „Wembley”. În plus, City are de luat o revanșă după ce în urmă cu aproape trei luni a pierdut în fața „diavolilor” finala Cupei Angliei, așa că nu ne rămâne decât să mizăm pe un pronostic foarte îndrăzneț, dar cu foarte mari șanse de a ieși verde. Vom merge la meciul Manchester United – Manchester City pe varianta „2 solist și peste 2,5 goluri”, care are la NETBET o excelentă cotă de 2,07.

Gloria Buzău – Rapid aduce o cotă de 3,10 pe biletul zilei la pariuri

Din Anglia ne mutăm în România, mai precis în SuperLiga, pentru al doilea meci selectat pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri. Este vorba despre care va începe la ora 22:00 și va puteafi urmărit la televizor în direct pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cu pretenții de titlu, dar având un start dezastruos de sezon, Rapid nu-și mai poate permite niciun pas greșit, mai ales că întâlnește o nou-promovată pe care în urmă cu ceva mai mult de o lună a demolat-o într-un meci amical. Criticat din toate părțile, chiar dacă la nivel declarativ beneficiază în continuare de sprijinul conducerii, și trebuie să redreseze urgent o corabie ce pare fi în derivă.

De partea cealaltă, nici la Gloria Buzău situația nu este prea roz, deși trupa lui Prepeliță are puncte mai multe agonisite decât adversara sa de sâmbătă. Impactul cu primul eșalon se simte mai puternic decât s-ar fi crezut, iar punctul vulnerabil al trupei lui Andrei Prepeliță pare a fi defensiva, cu o medie de aproape două goluri primite pe meci.

În mod normal, diferența de valoare dintre cele două formații este mult prea mare și Rapidul nu are cum să rateze prima victorie a sezonului, cu toate că rezultatele de până acum nu sunt de partea sa. Dar noi ne vom risca și vom merge de data asta pe „inspirația” lui Neil Lennon, astfel că vom opta și la acest meci pe același pronostic „2 solist și peste 2,5 goluri”, care are la NETBET o cotă de 3,10 numai bună de speculat.

Posibil câștig de peste 640 de lei cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 10 august

Astfel, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la NETBET o cotă de 2,07 pentru pronosticul „2 și peste 2,5 goluri” în meciul Manchester United – Manchester City și o cotă de 3,10 pentru același pronostic la Gloria Buzău – Rapid, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6,42. Numai bună pentru un câștig de peste 640 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.