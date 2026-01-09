Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 10 ianuarie 2026. Câștig de 401 lei cu meciuri din Olanda și Germania

ADVERTISEMENT

Ziua de sâmbătă ne aduce o ofertă bogată în zona pariurilor, cu meciuri care mai de care mai interesante pe care suntem încrezători că le vom pronostica bine și biletul zilei va fi unul câștigător.

Bayer Leverkusen – Stuttgart, meci din Bundesliga care garantează spectacolul

Fotbalul din Germania a rămas unul romantic, în care jocul este unul direct, plin cu faze de poartă, iar Bayer Leverkusen și Stuttgart sunt două dintre echipele care oferă cel mai bun exemplu din acest punct de vedere. Împreună au marcat în actuala stagiune nu mai puțin de 58 de goluri, iar spectacolul este garantat.

ADVERTISEMENT

Ultimul duel dintre cele două s-a terminat cu victoria lui Leverkusen, 4-3, la Stuttgart, așadar șvabii vor căuta revanșa și asta o să ducă la un meci deschis. Așadar, noi mizăm la această partidă pe minim 3 goluri înscrise pentru o cotă de 1,49 oferită de Superbet.

Twente – Zwolle. Olandezii marcatori, din nou la treabă

Nu doar campionatul din Germania se reia în acest weekend, ci și cel din Olanda, unul care este la fel de frumos din punct de vedere al spectatorului neutru. Twente, o veche cunoștință a celor de la FCSB, cu care au jucat în urmă cu mulți ani în cupele europene, primește vizita celor de la Zwolle.

ADVERTISEMENT

Partida se anunță a fi una deschisă, iar gazdele speră să facă o impresie bună, mai ales că au un nou director sportiv în , fostul antrenor de la Manchester United sau Ajax. Astfel, noi mizăm pe minim 3 goluri înscrise în meci pentru o cotă de 1,44 oferită de Superbet.

ADVERTISEMENT

Galatasaray – Fenerbahce, finala Supercupei Turciei. Cine triumfă?

De mai mulți ani, Supercupele nu se mai dispută la început de sezon, ci sunt programate de multe ori la jumătatea stagiunii. Galatasaray și Fenerbahce se întâlnesc cu trofeul pe masă și miza este uriașă pentru ambele formații, pentru că un succes ar însemna un avantaj moral în fața marii rivale.

Noi mizăm pe câștigă trofeul Galatasaray pentru o cotă de 1,83 oferită de Superbet. Astfel, cu cele 3 meciuri combinate, are o cotă totală de 3,92, iar cu SUPERBONUS de 3 %, la o miză de 100 de lei, câștigul ar fi de 401 lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.