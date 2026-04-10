Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 11 aprilie 2026. Câștig de 657 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Italiei și Angliei, în care joacă echipe cu pretenții, dar care par ieșite din lupta la titlu. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.57 la NetBet și așteptăm un profit frumos cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 11 aprilie 2026.

Golurile de la AC Milan – Udinese aduc o cotă de 1.96 pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 11 aprilie 2026

Deschidem biletul zilei de sâmbătă la pariuri cu meciul AC Milan – Udinese, din etapa a 32-a din Serie A, programat de la ora 19:00. Este un duel în care miza pare să nu mai fie atât de mare din cauza ultimelor rezultate ale celor două formații.

”Rossonerii” și par că au ieșit din lupta la titlu, fiind în acest moment la 9 puncte în spatele rivalei Inter. Astfel că, singurul obiectiv real al trupei lui Max Allegri este revenirea pe poziția secundă.

De partea cealaltă, friulanii sunt o echipă fără griji la mijlocul clasamentului. Dar tocmai din acest motiv sunt extrem de periculoși, pentru că pot juca fără presiune. La acest meci vom miza pe varianta ”ambele marchează: da”, care are la NetBet o cotă de 1.96.

Cotă de 3.35 de la Liverpool – Fulham

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Liverpool – Fulham, din runda a 32-a din Premier League, care va avea loc de la ora 19:30. Disputa de pe Anfield Road are o miză fantastică în bătălia pentru locurile de cupe europene.

”Cormoranii”, care vin după , au nevoie de puncte pentru a-și consolida locul 5 în clasament, care asigură participarea și în sezonul viitor al Champions League, dar jocul echipei lui Arne Slot este departe de așteptările fanilor.

De acest lucru încearcă să profite și londonezii, care în cazul unui rezultat pozitiv ar intra în bătălia pentru a prinde un loc european. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri prima repriză: sub 0.5”, pentru că și cota de 3.35 oferită de NetBet este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 657 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 1.96 pentru pronosticul ”ambele marchează: da” în meciul AC Milan – Udinese și o cotă de 3.35 pentru ”total goluri prima repriză: sub 0.5” la Liverpool – Fulham, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6.57. Numai bună pentru un câștig de 657 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.