Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 11 februarie 2023. Câștig de peste 500 de lei cu meciuri din Franța și Italia

Astăzi pariem pe două întâlniri din Franța și Italia, în care se dau lupte interesante pentru locurile de cupe europene. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5,24 la Casa Pariurilor şi aşteptăm un profit excepțional.

Deschidem biletul zilei de sâmbătă la pariuri cu meciul AS Monaco – PSG, din etapa a 23-a din Ligue 1, care începe la ora 18:00. Duelul dintre cele două echipe a generat mai mereu jocuri spectaculoase și interesante.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Lazio Roma – Atalanta Bergamo, din runda a 22-a din Serie A, programată de la ora 21:45. Ambele formații sunt implicate în lupta pentru locurile de Champions League.

Cotă de 2,53 de la Monaco – PSG pentru biletul zilei

Parizienii merg în Principat din postura de liberi autoritari ai întrecerii, 8 puncte avans față de Marseille și Lens și 10 de Monaco, însă un eșec acum, venit după eliminarea din Cupă, ar putea aprinde spiritele în vestiar.

Antrenorul Christophe Galtier are mari probleme de lot, vedetele Kylian Mbappe și Lionel din cauza accidentărilor, dar, mai grav, ar putea să lipsească și cu Bayern Munchen în Champions League.

Monaco are nevoie să atace intrarea în Top 3 pentru a juca sezonul viitor în cea mai importantă competiție europeană, dar nu își poate asuma prea multe riscuri într-un meci cu PSG. În aceste condiții, am ales pronosticul ”nu marchează ambele echipe și sub 5,5 goluri”, pentru că și cota de 2,53 oferită de Casa Pariurilor este foarte tentantă.

Golurile de la Lazio – Atalanta aduc o cotă de 2,07

Pe Stadio Olimpico din Roma vor fi față în față două dintre cele mai spectaculoase echipe din Serie A, construite parcă în mod special pentru jocul de atac, astfel că, în ciuda mizei uriașe, ne așteaptă un joc deschis.

după remiza din deplasare cu Hellas Verona și sunt neînvinși în campionat în ultimele cinci jocuri, însă puteau fi și mai sus dacă între acestea nu aveau trei rezultate de egalitate.

Atalanta este formația extremelor. Poate da o căruță de goluri oricui, dar la fel de bine se poate face de râs în fața unui adversar cu mult mai modest. La acest meci vom miza pe varianta ”ambele marchează în aceeași repriză”, care are la Casa Pariurilor o cotă de 2,07.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 524 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 2,53 pentru pronosticul ”nu marchează ambele echipe și sub 5,5 goluri” în meciul AS Monaco – PSG și o cotă de 2,07 pentru ”ambele marchează în aceeași repriză” la Lazio Roma – Atalanta Bergamo, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,24. Numai bună pentru un câștig de 524 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.