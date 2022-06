Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 11 iunie 2022. Mizăm pe meciuri din Liga Națiunilor pentru un câștig de aproape 490 de lei

Pentru ziua de sâmbătă, 11 iunie 2022 pentru biletul zilei la pariuri vă propunem două ponturi pe care mergem fără teama că am putea greși. Le-am studiat cu atenție și noi spunem că merită să le încercați. Vizăm și un profit frumușel de 488 de lei. Evident vom și argumenta pentru fiecare în parte alegerea făcută. Vorbim despre un super-meci, dar și de partida României din Giulești. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 4,88 la

Deschidem biletul zilei de sâmbătă, 11 iunie 2022 cu un meci în care vom urmări la lucru două dintre cele mai grele reprezentative din lume. Un duel Anglia – Italia nu aveam cum să-l ocolim. În fapt este reeditarea ultimei ediții a Campionatului European, adjudecat de reprezentativa din Peninsulă, la lovituri de departajare.

ADVERTISEMENT

Pentru a doua propunere vom merge pe noua arenă din Giulești pentru a-i vedea la lucru pe ”tricolorii”. După două înfrângeri în primele partide din actuala ediție a Ligii Națiunilor, așteptăm să vedem altceva din partea fotbaliștilor selecționați de Edi Iordănescu. Nu va fi deloc ușor, pentru că primim vizita cele mai bune echipe din grupa noastră.

Cotă de 3,15 pe biletul zilei în disputa Anglia – Italia

Prima propunere de pe biletul zilei de sâmbătă, 11 iunie 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea dintre Anglia și Italia, din Liga Națiunilor. O confruntare pe care în mod normal ar trebui să o vedem într-una dintre fazele superioare ale Campionatului European, sau Cupa Mondială, ceea ce s-a și întâmplat referindu-ne aici la ultimul turneu final continental.

ADVERTISEMENT

Aici sunt mai mult aspecte ce trebuie luate în considerare. Primul este, evident, dorința de revanșă a englezilor după eșecul dureros de pe Wembley din finala EURO 2020. Pe de altă parte, dacă Anglia nu câștigă acest duel, iese din lupta pentru prima poziție în grupa din care mai fac parte Germania și Ungaria. Un alt lucru pentru care nu trebuie să fim mari experți să-l observăm este forma slabă a Italiei.

Dincolo de toate cele enunțat mai sus este clar că Anglia – Italia este un meci care ne va capta atenția, indiferent de rezultatul final, pentru că pe teren se vor afla câțiva dintre cei mai valoroși fotbaliști ai planetei. Noi vom merge, totuși, pe mâna gazdelor. Cu Harry Kane în goana după noi recorduri în tricoul reprezentativei Angliei, nici nu ne putem imagina că nu va înscrie.

ADVERTISEMENT

Însă, nu am ales un pont care să-l implice pe golgheterul britanic, ci pe o combinație prin care am căutat să creăm o cotă cât mai atractivă, care să ne rotunjească veniturile. Suntem convinși că opțiunea noastră va fi cea corectă: ”1 și peste 2,5 goluri”, care are la o cotă de 3,15.

România – Finlanda ne aduce o cotă de 1,55 la biletul zilei

Tot în Liga Națiunilor rămânem și pentru cea de a doua confruntare pe care am studiat-o și pe care v-o propunem pe biletul zilei de sâmbătă, 11 iunie. Am încercat să găsim un pont care, combinat cu prima opțiune, să ne satisfacă și orgoliul, dar și setea de câștig financiar și credem că am găsit exact ceea ce căutam și ceea ce ar fi normal să se întâmple, dacă este să fim realiști.

ADVERTISEMENT

Opțiunea pe care v-o propunem se bazează și pe rezultatele obținute de Finlanda, respectiv România, în primele meciuri din noua campanie de Liga Națiunilor. Oaspeții au remizat pe teren propriu cu Bosnia și Herțegovina și au învins Muntenegru, în ambele partide marcându-se câte două goluri. Nici în meciurile României nu s-au marcat mai multe goluri și exact pe această idee vom marșa.

ADVERTISEMENT

Nordicii au arătat în precedentele partide că sunt o echipă solidă, dar care știe și cu mingea și acest lucru nu poate decât să ne facă să ne gândim că ”tricolorii” vor aborda și acest meci ultra-defensiv. Pentru că nu vrem să forțăm destinul am ales pontul care credem că este cel mai apropiat de ceea ce se va întâmpla în Giulești ”sub 2,5 goluri în meci”, care are o cotă de 1,55 la

Biletul zilei aduce un profit potențial de 488 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă, 11 iunie 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 3,15 pentru pronosticul ”1 și peste 2,5 goluri” în duelul dintre Anglia și Italia și o cotă de 1,55 pentru ” sub 2,5 goluri în meci”, în disputa dintre România și Finlanda care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 488 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.