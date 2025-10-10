Duelurile tari din preliminariile Campionatului Mondial continuă, iar sâmbătă vom avea parte de o selecție de meciuri extrem de interesante. Noi am pregătit o selecție de două partide pentru biletul zilei de la Betano, cu ajutorul căruia, cu doar 100 de lei investiți, ne putem rotunji veniturile.

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 11 octombrie 2025. Câștig de 550 de lei cu fotbal din preliminariile CM 2026

Poate cel mai interesant meci de sâmbătă este confruntarea dintre Spania și Georgia. Gruzinii își doresc să producă marea surpriză și să obțină un rezultat pozitiv în duelul cu i. Ibericii însă nici nu se gândesc la un eșec.

Partida se anunță una spectaculoasă. Se întâlnesc două echipe care știu doar să atace, iar acesta este exact motivul pentru care mizăm pe un pronostic legat de numărul de reușite. La Betano, cota pentru selecția „total goluri peste 3,5” este 1,93.

Cota 2,85 în Serbia – Albania

Și la Belgrad e programat un duel tare. Sârbii primesc vizita Albaniei. , iar rezultatul meciului de sâmbătă seară ar putea decide cine se califică la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026.

Evităm să mizăm pe un pariu solist sau pe numărul de goluri, întrucât se întâlnesc două echipe cu un nivel echilibrat. În schimb, ne orientăm atenția spre un detaliu interesant: e binecunoscută rivalitatea dintre cele două naționale, iar de obicei ies scântei. La Betano avem cota 2,85 pentru pariul „peste 0,5 cartonașe roșii.”

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, recomandăm la Betano selecția „total goluri peste 3,5” în meciul Spania – Georgia, cotată cu 1,93, și pariul „peste 0,5 cartonașe roșii” în duelul Serbia – Albania, cotat cu 2,85. Combinate pe un singur bilet, aceste două selecții oferă o cotă totală de 5,50, ceea ce ar aduce un câștig de 550 de lei pentru o miză de 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.