Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 11 octombrie 2025. Câștig de 550 de lei cu fotbal din preliminariile CM 2026

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 11 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 550 de lei cu ajutorul a două meciuri de de fotbal din preliminariile Campionatului Mondial
FANATIK
10.10.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri sambata 11 octombrie 2025 Castig de 550 de lei cu fotbal din preliminariile CM 2026
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 11 octombrie 2025. Câștig de 550 de lei cu fotbal din preliminariile CM 2026

Duelurile tari din preliminariile Campionatului Mondial continuă, iar sâmbătă vom avea parte de o selecție de meciuri extrem de interesante. Noi am pregătit o selecție de două partide pentru biletul zilei de la Betano, cu ajutorul căruia, cu doar 100 de lei investiți, ne putem rotunji veniturile.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 11 octombrie 2025. Câștig de 550 de lei cu fotbal din preliminariile CM 2026

Poate cel mai interesant meci de sâmbătă este confruntarea dintre Spania și Georgia. Gruzinii își doresc să producă marea surpriză și să obțină un rezultat pozitiv în duelul cu campioana Europei. Ibericii însă nici nu se gândesc la un eșec.

Partida se anunță una spectaculoasă. Se întâlnesc două echipe care știu doar să atace, iar acesta este exact motivul pentru care mizăm pe un pronostic legat de numărul de reușite. La Betano, cota pentru selecția „total goluri peste 3,5” este 1,93.

ADVERTISEMENT

Cota 2,85 în Serbia – Albania

Și la Belgrad e programat un duel tare. Sârbii primesc vizita Albaniei. E bătaie mare pentru locul 2 în grupă, iar rezultatul meciului de sâmbătă seară ar putea decide cine se califică la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026.

Evităm să mizăm pe un pariu solist sau pe numărul de goluri, întrucât se întâlnesc două echipe cu un nivel echilibrat. În schimb, ne orientăm atenția spre un detaliu interesant: e binecunoscută rivalitatea dintre cele două naționale, iar de obicei ies scântei. La Betano avem cota 2,85 pentru pariul „peste 0,5 cartonașe roșii.”

ADVERTISEMENT
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului...
Digi24.ro
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, recomandăm la Betano selecția „total goluri peste 3,5” în meciul Spania – Georgia, cotată cu 1,93, și pariul „peste 0,5 cartonașe roșii” în duelul Serbia – Albania, cotat cu 2,85. Combinate pe un singur bilet, aceste două selecții oferă o cotă totală de 5,50, ceea ce ar aduce un câștig de 550 de lei pentru o miză de 100 de lei.

ADVERTISEMENT
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți...
Digisport.ro
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pontul zilei de joi, 9 octombrie. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de joi, 9 octombrie. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet pentru România – Moldova
Biletul zilei la pariuri, joi, 9 octombrie 2025. Câștig de 347 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 9 octombrie 2025. Câștig de 347 de lei cu fotbal din preliminariile CM 2026
Profeția lui Mitică Dragomir pentru România – Austria. Ce a ales „Oracolul” la...
Fanatik
Profeția lui Mitică Dragomir pentru România – Austria. Ce a ales „Oracolul” la Dinamo – Rapid: „Se vor bate la titlu”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Peste Hagi, Dobrin sau Balaci! Fostul finalist al Ligii Campionilor nu are dubii:...
iamsport.ro
Peste Hagi, Dobrin sau Balaci! Fostul finalist al Ligii Campionilor nu are dubii: 'El a fost cel mai complet jucător care a existat vreodată în România'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!