Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 12 iulie 2025. Câștig de peste 350 de lei cu fotbal

În afara meciurilor din SuperLiga României, microbiștii sunt răsfățați cu partide din Argentina, Brazilia și Norvegia. Pentru biletul zilei de sâmbătă, am ales două meciuri, care, combinate la GETS BET, pot aduce un câștig de peste 350 de lei.

FK Bodo/Glimt – Sandefjord Fotball, duelul care ne propune o cotă de 1,51

Deși nu este foarte mediatizat, campionatul Norvegiei este la un nivel ridicat, comparativ cu alte campionate de interes din Europa. Bodo/Glimt este una dintre formațiile care .

Este o echipă care marchează mult și o echipă pe care am ales să mizăm în acest bilet pentru sâmbătă. Pronosticul nostru este ”1 și peste 2,5 goluri”, care la GETS BET are o cotă de 1,51.

Rosario Central – Godoy Cruz, fotbalul spectacol în runda inaugurală din Argentina

Sâmbătă sunt și primele partide din runda inaugurală a campionatului argentinian. Rosario Central va primi pe teren propriu vizita celor de la Godoy Cruz, adversar împotriva căruia are un palmares bun în ultimele jocuri.

Rosario a câștigat trei dintre ultimele patru dueluri direct, iar pronosticul nostru se îndreaptă către o victorie a gazdelor, ”1 solist”, pentru o cotă de 1,81 la GETS BET.

Flamengo – Sao Paulo, partida care închide biletul zilei de sâmbătă

După o aventură încheiată rapid la revine în Brazilia și va înfrunta Sau Paulo, într-un duel din cadrul etapei cu numărul 13 a Serie A Brasileiro.

Liderul din Brazilia este favorit în acest joc, iar pronosticul nostru este unul simplu, ”Victorie Flamengo”, care la GETS BET are o cotă de 1,43.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă, 12 iulie, propunem două selecții atractive de la GETS BET: o cotă de 1,51 pentru pronosticul ”1 și peste 2,5 goluri” în meciul FK Bodo/Glimt – Sandefjord Fotball, o cotă de 1,81 pentru pronosticul ”1 solist” la Rosario Central – Godoy Cruz și o cotă de 1,43 pentru ”Victorie Flamengo” în confruntarea Flamengo – Sao Paulo. Combinate pe un singur bilet, acestea generează o cotă totală de 3,94. Dacă mizăm 100 de lei, vom pune mâna pe un total de 394 lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.