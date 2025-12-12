ADVERTISEMENT

Sâmbătă se anunță o zi interesantă pentru iubitorii fotbalului. Zeci de meciuri tari se vor juca în cele mai puternice campionate. Noi am ales două astfel de dueluri pe biletul zilei oferit de MaxBet. Combinate, aceste două selecții ne pot rotunji veniturile pe weekend.

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 13 decembrie 2025. Câștig de 219 de lei cu fotbal

Primul meci pe care am ales să îl includem pe biletul zilei de sâmbătă de la MaxBet se joacă în Spania. Atletico primește vizita la Madrid a celor de la Valencia, o rivală de tradiție. Echipa din capitală vrea cu orice preț o victorie pentru a nu se depărta de

ADVERTISEMENT

Valencia are parte din nou de un început ezitant de sezon și nu credem că va produce surpriza la Madrid. Atletico a impresionat în ultimele jocuri și suntem de părere că va obține un nou succes. Din acest motiv, mizăm pe selecția 1 solist, cu o cotă de 1,31 la MaxBet.

Cota 1,67 la Chelsea – Everton

Chelsea, una dintre cele mai în formă echipe din , joacă sâmbătă pe Stamford Bridge în fața celor de la Everton. Echipa lui Enzo Maresca este una dintre favoritele la top 4, ce asigură calificarea în UEFA Champions League în sezonul următor.

ADVERTISEMENT

Formația de pe Stamford Bridge a arătat un nivel ridicat în această stagiune și credem că va obține un nou succes. Mizăm din nou pe victoria echipei gazdă, însă de data aceasta avem o cotă și mai atractivă. MaxBet oferă cota de 1,67 pe pronosticul 1 solist.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 1,31 pentru pronosticul 1 solist la Atletico Madrid – Valencia și o cotă de 1,67 pentru victoria gazdelor în meciul Chelsea – Everton. Combinate pe un singur bilet, cele două selecții ne oferă o cotă totală de 2,19, ideală pentru un câștig de 219 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.