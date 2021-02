Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 13 februarie 2021. Câștig de 300 de lei cu două meciuri din Premier League și Ligue 1

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 13 februarie 2021. Revin meciurile interesante din campionatele puternice ale europei, ceea ce ne oferă inspirație pentru a obține o cotă interesantă de 2,99 la Get’s Bet. Acest lucru ne permite să ne gândim la un profit deloc de neglijat în prima zi de weekend.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Primul meci care ne interesează și pe care îl vom include pe biletul zilei se joacă în Premier League, de la ora 22:00, între echipa lui Florin Andone, Brighton and Hove Albion și Aston Villa, revelația sezonului în Anglia.

Tot de la ora 22:00 se dispută și cel de-al doilea meci care ne interesează, respectiv duelul dintre Olympique Lyon și Montpellier, din Ligue 1. Partida reprezintă încă o încercare pentru principalea urmăritoare a liderului din Franța, Lille.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cotă 2,20 pe biletul zilei din 13 februarie, pentru spectacolul făcut de Aston Villa

Dacă în stagiunea precedentă s-a salvat cu dificultate de la retrogradare, după un forcing fabulos pe final de sezon, Aston Villa reușește să rupă norii în acest sezon. Managerul englez Dean Smith a reușit să creeze la Birmingham un mecanism care funcționează aproape impecabil și care a reușit să își revină chiar și după ce a fost supus unor grele încercări pe parcursul pandemiei cauzate de noul coronavirus.

VEZI AICI PONTURILE CU CARE POȚI DA LOVITURA LA PARIURI

ADVERTISEMENT

În prezent, Aston Villa este pe locul 9 în Premier League, dar are două meciuri mai puțin disputate. Dacă și-ar câștiga restanțele pe care le are față de trupe precum Liverpool sau Chelsea, echipa lui Jack Grealish și Ollie Watkins ar putea depăși în clasament campioana! Cu 41 de puncte, Villa ar fi peste Liverpool, dar și peste Chelsea și s-ar putea gândi serios la un loc de Champions League. Pe lângă situația bună din punct de vedere al punctelor, Villa deține și o remarcabilă forță ofensivă. Elevii lui Smith au reușit să marcheze 36 de goluri în acest sezon de Premier League. Cât Tottenham și mai mult decât Arsenal, Everton sau West Ham.

De partea cealaltă, Brighton are o defensivă slabă și, deși pare că nu mai este amenințată de grijile retrogradării, fiind la 10 puncte deasupra lui Fulham, ar putea avea emoții pe final de sezon. Echipa pentru care evoluează și românul Florin Andone, în prezent accidentat, a încasat 30 de goluri și a fost recent și eliminată din FA Cup de Leicester. Astfel, vom merge pe pronosticul „Aston Villa marchează mai mult de un gol”, care are excelenta cotă de 2,20 la Get’s Bet.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cotă de 1,36 pentru o victorie previzibilă a lui Lyon

Sezonul 2020-2021 este unul ciudat nu doar în Premier League, acolo unde lucrurile au căpătat foarte târziu contur, în cazul luptei pentru titlu. Și în Serie A se petrec lucruri bizare, cu AC Milan și Inter Milano luptându-se pentru întâietate, în condițiile unei forme slabe a lui Juventus. De asemenea, în Ligue 1 două cluburi vor să profite de sincopele campioanei ultimelor ediții, PSG. Este vorba despre Lille și Lyon.

Clasată pe locul 2, echipa lui Rudi Garcia a reușit să îl păstreze și în iarnă pe Memphis Depay și încearcă să câștige din nou titlul, după ani buni de pauză. Lyon este la două puncte în spatele liderului Lille și este încurajată și de o serie fabuloasă de cinci victorii consecutive, dintre care patru înregistrate în campionat. Pentru lyonezi, meciul cu Montpellier este unul în care niciun alt rezultat în afara victoriei nu poate fi luat în calcul.

Oaspeții de pe Stade Gerland sunt o trupă lipsită de griji, dar fără mari aspirații. La șase puncte de locul 5, care duce în Conference League, Montpellier are totuși alte cinci echipe între ea și Rennes, astfel că șansele unei calificări europene sunt mici. Dar oaspeții sunt departe și de grijile retrogradării, mai exact la 13 puncte deasupra poziției de baraj. În aceste condiții, o surpriză pe Stade Gerland este greu de ancipat, astfel că vom merge pe pronosticul „1 solist“, care are are cota 1,36 la Get’s Bet.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Câștig de 299 de lei cu biletul zilei din 13 februarie

În concluzie, două goluri marcate de Aston Villa contra lui Brighton și o victorie acasă pentru Lyon, cu Montpellier, înseamnă o cotă totală de 2,99 la Get’s Bet şi un câștig de 299 de lei, în cazul unei mize de 100.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.