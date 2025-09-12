Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 13 septembrie 2025. Câștig de peste 500 de lei pe Juventus – Inter și Real Sociedad – Real Madrid

Este vorba despre două dintre cele mai atractive meciuri ale acestui weekend din campionatele de top din Vest, respectiv Juventus – Inter din etapa a treia din Serie A și Real Sociedad – Real Madrid din runda cu numărul 4 din La Liga.

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 13 septembrie, ar putea aduce un câștig de peste 500 de lei cu doar două evenimente

, se dispută sâmbătă la Torino de la ora României 19:00. În primele două etape ale acestei ediții de campionat, cele două mari rivale s-au situat cumva la poli diferiți în ceea ce privește golurile marcate, raportate la cele primite.

Pe de o parte, Juventus a obținut două victorii fără gol primit, dar în egală măsură nu se poate spune că torinezii au arătat o forță ofensivă foarte mare. Ei au învins Parma pe teren propriu cu scorul de 2-0 și s-au impus pe terenul lui Genoa cu 1-0.

De partea cealaltă, Inter a marcat nu mai puțin de 5 goluri pe teren propriu contra lui Torino în prima rundă, fără să primească, în vreme ce în etapa precedentă, de asemenea pe „Giuseppe Meazza”, echipa lui Chivu a fost învinsă în mod surprinzător Udinese, scor 2-1.

Juventus – Inter, primul „Derby D’Italia” pentru Cristi Chivu ca antrenor, ar putea genera multe goluri

Așadar, este de așteptat ca interiștii să își dorească acum foarte mult să „spele” acest rezultat și să se „reabiliteze” astfel în fața suporterilor. Și ce ocazie mai bună pentru a face acest lucru decât un derby contra lui Juventus, chiar la Torino?

Astfel, se poate crede că urmează ca Inter să abordeze acest meci într-o manieră foarte ofensivă, iar această echipă a demonstrat deja din plin, chiar și în acest start de sezon, că este capabilă să genereze foarte mult pericol la poarta adversă și chiar să marcheze de multe ori.

În schimb, în mod normal ar trebui ca Juventus să reacționeze față de această chestiune, bineînțeles în contextul în care este vorba despre un duel istoric în fotbalul italian, iar, în plus, „Bătrâna Doamnă” evoluează în fața propriilor suporteri.

În concluzie, există toate ingredientele necesare pentru ca fanii fotbalului să spere la un meci deschis, cu goluri, sâmbătă seară la Torino. De aceea, am ales să mizăm aici pe pronosticul „Ambele echipe marchează și peste 2.5 goluri”, la o cotă foarte bună, de 2.47, oferită de MaxBet.

Real Sociedad – Real Madrid este așteptat de asemenea să producă spectacol

Totodată, același pronostic a fost ales și pentru , la o cotă de 2.14, pusă la dispoziție de asemenea de către cei de la MaxBet.

În mod evident, este de așteptat ca echipa antrenată de Xabi Alonso să meargă la victorie la San Sebastian, ceea ce înseamnă bineînțeles că madrilenii vor pune în scenă în principiu o abordare ofensivă.

Pe de altă parte însă, gruparea bască este recunoscută deja de câțiva ani buni la nivelul fotbalului spaniol drept una foarte solidă pe teren propriu, care poate oricând să le pună mari probleme granzilor, așa cum de altfel s-a și întâmplat de-a lungul ultimelor campionate, în mai multe rânduri. Așadar, există anumite premise ca acest meci să fie unul spectaculos, cu goluri de ambele părți.

Din aceste două pronosticuri reiese deci o cotă totală de 5.28 la MaxBet, ceea ce înseamnă că 100 de lei pariați ar putea aduce un câștig de puțin peste 500 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.