Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 14 august 2021. Câștig de aproape 320 de lei de la Get’s Bet cu meciuri din Premier League și La Liga

sâmbătă, 14 august 2021, ne concentrăm atenția pe două dintre campionatele de top ale Europei. Premier League a început vineri și continuă sâmbătă cu o mulțime de partide care mai de care mai atractive. Noi ne vom opri la derby-ul londonez dintre Chelsea și Crystal Palace. Și La Liga pornește la drum și va fi interesant să urmărim dacă Barcelona și Real Madrid vor reuși să țină pasul cu campioana en titre Atletico. Sâmbătă joacă doar Real Madrid, în deplasare, la Alaves. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,39 la şi așteptăm profitul.

Deschidem biletul zilei de sâmbătă, 14 august 2021, la pariuri, cu meciul dintre Chelsea și Crystal Palace pentru că este o întâlnire pe care nu avem voie să o ratăm. Supercampioana Europei, Chelsea, își va prezenta ultimul trofeu în fața fanilor care, evident, așteaptă și o evoluție pe măsură din partea favoriților. Însă, tocmai pentru că este un derby, nu ne vom arunca orbește pe un pronostic bazat pe entuziasm, ci pe unul argumentat.

Pentru a doua întâlnire, cum spuneam, ne mutăm în Spania. Ultimul meci al zilei, din etapa inaugurală, le va aduce față în față pe Alaves, o echipă abonată an după an, atunci când joacă în La Liga, la lupta pentru evitarea retrogradării. Am ales acest meci și pentru că suntem curioși cum va arăta Real Madrid fără Sergio Ramos și Varane, dar și pentru că vrem să-l vedem la treabă pe David Alaba.

Chelsea – Crystal Palace ne aduce o cotă de 1,90 la biletul zilei

Mizăm, așa cum spuneam, în prima propunere a zilei pe meciul dintre Chelsea și Crystal Palace. Programată de la ora 17:00 pe Stanford Bridge, această partidă are un iz de sărbătoare. Și pentru că se înfruntă două echipe londoneze, dar mai ales pentru că fanii îi vor putea aclama pe supercampionii Europei. Însă, așa cum deja aminteam, vom fi destul de ponderați, în sensul că nu ne așteptăm la un recital de goluri din partea trupei lui Thomas Tuchel.

Chiar dacă vorbim de o doză semnificativă de adrenalină pentru Chelsea, după ce a cucerit Supercupa Europei, trebuie să ținem cont și de faptul că au jucat 120 de minute, iar o stare de oboseală trebuie să existe. La englezi nu se schimbă foarte mulți jucători de la un meci la altul, așa că ne așteptăm să vedem toate vedetele lui Chelsea pe teren, mai puțin ce accidentați, evident, și aici ne referim la Hakim Ziyech.

De partea cealaltă, Crystal Palace a demonstrat în ultimii ani că este o echipă imprevizibilă, care poate bate pe oricine. Nu credem că se va întâmpla asta în meciul cu Chelsea, dar Palace va fi o echipă interesantă și în acest campionat. Vom miza pe un pont care este cel mai la îndemână ”Chelsea câștigă și sub 3,5 goluri”, care are o cotă de 1,90 la .

Cotă de 1,66 pe biletul zilei la Alavest – Real Madrid

A doua propunere de pe biletul zilei de sâmbătă, 14 august 2021, este și ea la fel de interesantă Alaves – Real Madrid. Aici vorbim de un meci aparent disproporționat, pe care Real Mardid ar trebui să-l câștige fără prea mari emoții. Însă, Los Blanco și-a pierdut doi dintre jucătorii de bază din defensivă, Raphael Varane și Sergio Ramos și iată cum șansa celor de la Alavas de a înscrie a crescut considerabil.

Fiind totuși meciul de debut în noul campionat e bine să mai așteptăm puțin înainte să dăm verdicte. Analitic vorbind, meciul pare mai degrabă unul de studiu pentru Real Madrid care are destui indisponibili. Kroos, Cebalos, Mendy și Carvajal nu pot juca din cauza accidentarilor. Însă, aproape sigur va reveni în primul 11 Gareth Bale de care madrilenii nu pot scăpa.

Dacă vreți să încercați un pont extrem de atractiv, treceți-l pe Bale pe lista marcatorilor oricând în meci. Dacă alegeți să mergeți pe mâna noastră, atunci vă invităm la o doză de ponderație. Vom miza nu pe un rezultat, ci pe o variantă multigol, care ni se pare mult mai la îndemână și mai conformă cu realitatea. Așadar mergem pe ”multigol final 2-4 goluri”, care are la o cotă de 1,66.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 318 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă, 14 august 2021, la pariuri, avem de la o cotă de 1,90 pentru pronosticul ”Chelsea câștigă și sub 3,5 goluri” în meciul Chelsea – Crystal Palace și o cotă de 1,66 pentru ”2-4 goluri final”, în Alaves – Real Madrid, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,18, numai bună pentru un câștig de 318 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.