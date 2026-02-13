Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 14 februarie 2026. Câștig de 349 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 11 februarie 2026, poate aduce un câștig de 349 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din campionatul Italiei, Seria A.
FANATIK
13.02.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri sambata 14 februarie 2026 Castig de 349 de lei cu fotbal
Biletul zilei de sâmbătă, 14 februarie, poate aduce un câștig de 349 de lei. Foto: hepta
Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatul Italiei, în care evoluează marile favorite la câștigarea titlului. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.49 la Netbet și așteptăm un profit superb cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 14 februarie 2026.

Cotă de 1.80 de la Lazio – Atalanta pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 14 februarie 2026

Deschidem biletul zilei de sâmbătă la pariuri cu meciul Lazio – Atalanta, din etapa a 25-a din Seria A, programat de la ora 19:00. Este un duel extrem de interesant între două dintre formațiile de top din Italia.

Lazio este o adevărată forță în Seria A, însă forma din actualul sezon este fluctuantă. Totuși, elevii lui Maurizio Sarri sunt neînvinși de trei etape în campionat și trag speranțe la un rezultat mare.

De partea cealaltă, oaspeții au cinci meciuri fără înfrângere, se află pe locul 7 în clasament și vor să se apropie de Como, echipa lui Cesc Fabregas ocupând ultimul loc ce asigură calificarea în cupele europene. La acest meci vom miza pe varianta ”ambele echipe marchează – GG”, care are la Netbet o cotă de 1.80.

Victoria lui Inter în derby-ul cu Juventus aduce o cotă de 1.94

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Inter – Juventus, din runda a 25-a din Seria A, care va avea loc de la ora 21:45. Cele două formații sunt despărțite de 12 puncte în clasament.

Gazdele conduc detașat în clasament și pare că titlul este doar o formalitate. Cristi Chivu se bucură de o serie impresionantă în Italia, însă se află la primul duel din carieră împotriva lui Luciano Spalletti.

Juventus este departe de forma de altă dată, însă, cel puțin pentru moment, se clasează pe loc ce duce în Champions League. În aceste condiții, am ales pronosticul „1 solist”, pentru că și cota de 1.94 oferită de Netbet este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 349 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la Netbet o cotă de 1.80 pentru pronosticul „ambele echipe marchează – GG” în meciul Lazio – Atalanta și o cotă de 1.94 pentru ”1 solist” la Inter – Juventus, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.49. Numai bună pentru un câștig de 349 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

