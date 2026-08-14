Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 15 august 2026. Câștig de 373 de lei cu meciuri din Belgia, Olanda și Turcia

Trei meciuri importante cu echipe de prim-plan din Belgia, Olanda și Turcia am adunat pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 15 august 2026. Cota finală este excelentă.
Adrian Baciu
14.08.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri sambata 15 august 2026 Castig de 373 de lei cu meciuri din Belgia Olanda si Turcia
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 15 august 2026: cotă de 3,65 cu meciuri din Belgia, Olanda și Turcia. Sursa foto: hepta.ro
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Weekendul fotbalistic din Europa este unul extrem de bogat în ofertele caselor de pariuri. Pentru biletul zilei de sâmbătă, 15 august 2026, am ales trei partide din campionate importante care sunt în desfășurare sau pornesc la drum în prezent. Am decis să mizăm pe meciurile unor „granzi” ca Royale Union Saint-Gilloise, PSV și Fenerbahce pentru o cotă excelentă oferită de DON.RO.

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 15 august 2026. Echipa lui Darius Olaru ne poate aduce o cotă de 1,60

În etapa a 2-a din Jupiler Pro-League, Royale Union Saint-Gilloise, noua echipă a lui Darius Olaru (28 de ani), primește vizita celor de la SV Zulte Waregem. De la acest meci, programat sâmbătă, 15 august, de la ora 17.00, am ales un pariu care cu greu poate fi ratat: ”peste 2,5 goluri” la o cotă de 1,60 oferită de DON.RO. Patru meciuri oficiale au jucat Olaru și colegii săi în acest sezon. Rezultatele spun totul: 3-2, 1-5, 3-3, 1-1.

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În duelurile directe Royale Union Saint-Gilloise vs Zulte Waregem doar o singură dată, în decembrie 2025, nu am avut un meci cu ”peste 2,5 goluri”. În rest, în toate partidele s-au marcat de la 3 goluri în sus. În prima etapă din Jupiler Pro-League, în meciurile celor de la Royal USG și Waregem s-au marcat, atenție, 9 goluri!

Dennis Man și PSV, favoriți la victorie în Eredivisie

Rămânem în aceeași zonă a Europei și ajungem la al doilea meci de pe Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 15 august. De la ora 21.00, în Eredivisie, Dennis Man, un alt fost jucător de la FCSB, merge cu PSV la Excelsior. Campioana Olandei a început prost sezonul, cu un 2-2 acasă cu Fortuna Sittard. Am ales de la acest meci ceva logic: 2 solist, la o cotă de 1,60 în oferta DON.RO.

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Statistica dă șanse de 100% acestui pariu. Între 2011 și 2025, am avut 10 meciuri Excelsior Rotterdam – PSV. Toate au fost câștigate de oaspeții din Eindhoven. Al treilea meci de pe bilet este tot un „2 solist”, dar din Turcia. Mizăm pe faptul că vedetele de la Fenerbahce nu vor avea probleme, în etapa 1, contra celor de la Genclerbirligi. Cota este de 1,42 la DON.RO.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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