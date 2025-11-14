Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 15 noiembrie 2025. Câștig de 617 de lei cu miză pe meciul României din Bosnia

Biletul zilei la pariuri de vineri, 14 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 617 de lei cu 2 meciuri din preliminariile pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic.
14.11.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri sambata 15 noiembrie 2025 Castig de 617 de lei cu miza pe meciul Romaniei din Bosnia
Mizăm pe victoria României la partidele de pe biletul zilei
Meciurile din preliminariile Cupei Mondiale 2026 continuă, iar în scenă intră și tricolorii, care au un meci decisiv, în Bosnia, pe care sperăm să-l terminăm cu capul sus.

Bosnia – România, meciul care ne menține speranțele pentru calificarea la Cupa Mondială

România urmează să joace un meci crucial pentru calificarea la turneul final, la Zenica, cu Bosnia, confruntare ce va fi pe muchie de cuțit. În confruntarea tur, de la București, oaspeții s-au impus, 1-0, și datorită acestui succes pornesc cu prima șansă în obținerea locului 2 în grupă. Totuși, dacă ne luăm după cele întâmplate pe teren, putem spune că victoria a fost obținută cu o doză mare de noroc, asta pentru că tricolorii au avut multe ratări.

Acum, însă, a venit vremea revanșei pentru elevii lui Mircea Lucescu, care sunt obligați să câștige toate cele 3 puncte pentru a trece pe poziția a doua, una care ne-ar duce la barajul pentru calificarea la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic. Din acest motiv, noi mergem pe valoarea superioară a României și mizăm pe 2 solist, la o cotă de 2,87 oferită de Betano.

Spectacol în Grecia – Scoția. Vrem goluri multe pentru un bilet câștigător

Al doilea meci al nostru, de pe biletul zilei la pariuri, este cel dintre Grecia și Scoția. Formația elenă are parte de o generație ce acum scoate capul în fotbalul mondial, una plină de talent, asta după ce a avut ani la rândul în care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Rezultatele din preliminarii nu au fost foarte bune, dar cu siguranță există dorința de a termina grupa cu un moral ascendent, chiar dacă șansele de calificare nu mai există pentru greci.

Scoția este o formație pragmatică, una care se luptă cot la cot cu Danemarca pentru locul 1 în grupă, iar miza pentru britanici este una importantă. Astfel, noi mizăm pe minim 3 goluri în meci, pentru o cotă de 2,15 oferită de Betano. Cumulate cele două partide ne aduc o cotă totală frumoasă, de 6,17 și sperăm ca biletul zilei să fie unul câștigător.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

