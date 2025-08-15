Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 16 august 2025. Câștig de peste 500 de lei cu fotbal

, iar oferta pe care o avem la dispoziție pentru această zi ne aduce în față confruntări de top din Premier League și LaLiga. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.97 la NETBET și așteptăm un profit fantastic cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 16 august 2025.

Aston Villa – Newcastle, duel de Champions League în runda inaugurală de Premier League

Noul sezon din Premier League vine la pachet cu dueluri tari încă din runda inaugurală. Aston Villa – Newcastle United este unul dintre cele mai tari meciuri din această etapă, iar cele două formații se vor înfrunta la amiază pe Villa Park.

Cu o prezență în sferturile UEFA Champions League, Aston Villa și-a păstrat mare parte din jucătorii de bază, în timp ce „coțofenele” nu îl vor avea în lot pe suedezul Alexander Isak, fotbalist care și-a anunțat intenția de a semna cu Liverpool.

Mizăm pe un adevărat spectacol, ambele având forță ofensivă, lucru dovedit și în sezonul trecut. Pronosticul pentru acest eveniment este ”Peste 2,5 goluri”, care la NETBET are o cotă de 1.57.

Wolverhampton – Manchester City, un nou început pentru Pep Guardiola și ai lui

Manchester City vrea să facă uitat sezonul catastrofal și țintește să atace toate trofeele puse în joc în noua stagiune, în frunte cu cel de campioană a Angliei.

Gruparea antrenată de Pep Guardiola , însă specialiștii sunt de părere că nu pot rivaliza în niciun fel cu Liverpool, care a „defilat” pe piața de mercato.

Deplasarea de la Wolves este, din punctul nostru de vedere, o formalitate pentru „cetățeni” și mizăm pe pronosticul ”2 pauză/2 final”, cota fiind de 1.92 la NETBET.

Mallorca – Barcelona, start de sezon pentru campioana en-titre

Barcelona a făcut un sezon remarcabil sub comanda lui Hansi Flick, dar . Primul meci al sezonului este pe terenul celor de la Mallorca.

Clubul „blaugrana” este clar favorit în acest duel, iar noi mizăm pe o victorie clară a campioanei din Spania, pronosticul fiind ”2 și peste 2,5 goluri”, ce are o cotă de 1.98 la NETBET.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la NETBET o cotă de 1.57 pentru pronosticul ”Peste 2,5 goluri” în meciul Aston Villa – Newcastle, o cotă de 1.92 pentru ”2 pauză/2 final” la Wolverhampton – Manchester City și o cotă de 1.98 pentru pronosticul ”2 și peste 2,5 goluri” la Mallorca – Barcelona, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.97. Numai bună pentru un câștig de 597 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.