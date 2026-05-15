Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 16 mai 2026. Câștig de 549 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatul Germaniei și Cupa Angliei, în care evoluează echipe de mare tradiție. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.49 la Betano și așteptăm un profit colosal cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 16 mai 2026.

Golurile de la Bayern – FC Koln aduc o cotă de 1.80 pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 16 mai 2026

Deschidem biletul zilei de sâmbătă la pariuri cu meciul Bayern Munchen – FC Koln, din etapa a 34-a, ultima din Bundesliga, programat de la ora 16:30. Este un duel fără niciun fel de miză, ambele formații îndeplinindu-și obiectivele.

Bavarezii și sunt acum relaxați. Chiar și așa, elevii lui Vincent Kompany vor dori să ofere un spectacol de zile mari la ultima prezență în fața propriilor fani din acest sezon.

Trupa lui Rene Wagner a reușit salvarea de la retrogradare și va veni pe Allianz Arena fără presiune, iar acest lucru o poate face să ofere un fotbal de calitate. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri: peste 4.5”, care are la Betano o cotă de 1.80.

Cotă de 3.05 de la Chelsea – Manchester City

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Chelsea Londra – Manchester City, din finala Cupei Angliei, care va avea loc de la ora 17.00. Pe Wembley se vor afla față în față două dintre cele mai galonate echipe din fotbalul insular.

După ce s-au impus în Cupa Ligii, trupa lui Pep Guardiola vrea să-și adjudece al doilea trofeu intern al sezonului. ”Cetățenii” au ajuns în ultimul act după o revenire spectaculoasă în semifinale cu Southampton.

De partea cealaltă, și câștigarea Cupei Angliei reprezintă ultima șansă de a mai prinde un loc de cupe europene. În aceste condiții, am ales pronosticul ”Chelsea câștigă trofeul”, pentru că și cota de 3.05 oferită de Betano este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 549 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la Betano o cotă de 1.80 pentru pronosticul ”total goluri: peste 4.5” în meciul Bayern Munchen – FC Koln și o cotă de 3.05 pentru ”Chelsea câștigă trofeul” la Chelsea Londra – Manchester City, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.49. Numai bună pentru un câștig de 549 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.